RMF24: Примусового виселення росіян з колишнього консульства в Гданську не буде
Будівля консульства РФ (Фото: Adam Warzawa/EPA)

Польський уряд не буде примусово виселяти росіян з будівлі їхнього колишнього консульства в Гданську. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Польський уряд розглядатиме росіян, які відмовляються залишити колишнє консульство в Гданську, як самовільних поселенців і розпочне повільну юридичну процедуру, щоб змусити їх звільнити незаконно зайняте приміщення, заявили медіа в Міністерстві закордонних справ країни.

Примусового виселення росіян за допомогою поліції не буде. Представництво також не буде позбавлено доступу до електрики, газу чи води, йдеться у матеріалі. Якщо це станеться, росіяни зроблять те саме з польськими дипломатами в Москві.

Росіяни заявляють, що хоча визнають закриття свого консульства, вони не збираються залишати будинок на вулиці Стефана Баторія. Вони стверджують, що згідно з угодами комуністичної доби будівля, де було розташовано консульство у Гданську, належить їм.

На брифінгу в понеділок віцемерка Гданська Емілія Лодзінська оголосила, що посольство Росії надіслало листа до мерії, в якому повідомляється, що нерухомість "буде зайнята адміністративно-технічним співробітником посольства".

Тому "ми не зможемо фізично взяти під контроль цю нерухомість", сказала Лодзінська. Посадовиця додала, що місто вживатиме "правових заходів, передбачених польською системою".

"Згідно з тим, що ми отримали від МЗС, нам відомо, що у разі негативної реакції російської сторони щодо запропонованої процедури передання цього майна необхідно буде подати запит до Генеральної прокуратури Польщі про подання позову від імені Державної скарбниці про звільнення цього майна, а після отримання рішення суду на користь польської сторони – провести судове провадження, що призведе до арешту майна", – пояснила вона.

Цезарій Шабель, директор юридичного відділу мерії Гданська, заявив, що "позиція російської сторони незрозуміла".

Росіяни кажуть, що нерухомість була передана чи обміняна на інше майно, ймовірно, у Гданську. Однак, зазначив він, така інформація відсутня в документах.

Посадовець висловив сподівання, що російська сторона візьме участь у судовому розгляді та подасть свою документацію. Він наголосив, що у Польщі таких документів немає. Звільнення будівель у Гданську від РФ може тривати кілька років.

  • 19 листопада 2025 року стало відомо, що Польща у відповідь на диверсії на залізниці закриє останнє російське консульство в Гданську. Дипломати мали звільнити приміщення до опівночі 23 грудня.
  • 27 листопада Росія зробила "крок у відповідь" – оголосила про закриття консульства Польщі в Іркутську. Воно припинить роботу 30 грудня.
