Поліція затримала двох чоловіків, які зірвали прапор із будівлі консульства у Перемишлі
Польська поліція затримала двох молодих чоловіків, яких підозрюють у тому, що вони зірвали український прапор із будівлі консульства у Перемишлі. Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік.
Правоохоронці затримали двох місцевих мешканців віком 21 і 23 роки, які в неділю, 26 жовтня, зірвали український прапор із будинку почесного консульства.
Речниця додала, що матеріали справи передано до районної прокуратури в Перемишлі.
27 жовтня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що у місті Перемишль невідомі вп’яте зірвали український прапор із будівлі консульства.
Дипломат публічно звернувся до польської поліції та Міністерства закордонних справ країни з проханням вжити заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.
- У квітні 2025 року в Литві невідомі зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.
