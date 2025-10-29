Поліція затримала двох чоловіків, які зірвали прапор із будівлі консульства у Перемишлі

У ніч проти 26 жовтня двоє мешканців Перемишля 21 та 23 років зірвали український стяг із дипломатичної установи

Прапор України (Ілюстративне фото: Mohammed Badra/EPA)

Польська поліція затримала двох молодих чоловіків, яких підозрюють у тому, що вони зірвали український прапор із будівлі консульства у Перемишлі. Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік.

Правоохоронці затримали двох місцевих мешканців віком 21 і 23 роки, які в неділю, 26 жовтня, зірвали український прапор із будинку почесного консульства.

Речниця додала, що матеріали справи передано до районної прокуратури в Перемишлі.

27 жовтня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що у місті Перемишль невідомі вп’яте зірвали український прапор із будівлі консульства.

Дипломат публічно звернувся до польської поліції та Міністерства закордонних справ країни з проханням вжити заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.