Полиция задержала двух мужчин, которые сорвали флаг со здания консульства в Перемышле

В ночь на 26 октября двое жителей Перемышля 21 и 23 лет сорвали украинский флаг с дипломатического учреждения

Флаг Украины (Иллюстративное фото: Mohammed Badra/EPA)

Польская полиция задержала двух молодых мужчин, которых подозревают в том, что они сорвали украинский флаг со здания консульства в Перемышле. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик.

Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 21 и 23 года, которые в воскресенье, 26 октября, сорвали украинский флаг со здания почетного консульства.

Спикер добавила, что материалы дела переданы в районную прокуратуру в Перемышле.

27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в городе Перемышль неизвестные в пятый раз сорвали украинский флаг со здания консульства.

Дипломат публично обратился к польской полиции и Министерству иностранных дел страны с просьбой принять меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.