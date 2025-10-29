Полиция задержала двух мужчин, которые сорвали флаг со здания консульства в Перемышле
Польская полиция задержала двух молодых мужчин, которых подозревают в том, что они сорвали украинский флаг со здания консульства в Перемышле. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик.
Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 21 и 23 года, которые в воскресенье, 26 октября, сорвали украинский флаг со здания почетного консульства.
Спикер добавила, что материалы дела переданы в районную прокуратуру в Перемышле.
27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в городе Перемышль неизвестные в пятый раз сорвали украинский флаг со здания консульства.
Дипломат публично обратился к польской полиции и Министерству иностранных дел страны с просьбой принять меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.
- В апреле 2025 года в Литве неизвестные сломали четыре флагштока с украинскими флагами. Флагштоки были отломаны у основания и повалены на землю. Некоторые испачканы красной краской или кровью.
