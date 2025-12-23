RMF24: Принудительного выселения россиян из бывшего консульства в Гданьске не будет

Польское правительство будет рассматривать россиян, которые отказываются покинуть бывшее консульство в Гданьске, как самовольных поселенцев

Здание консульства РФ (Фото: Adam Warzawa/EPA)

Польское правительство не будет принудительно выселять россиян из здания их бывшего консульства в Гданьске. Об этом сообщило медиа RMF24 со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Польское правительство будет рассматривать россиян, которые отказываются покинуть бывшее консульство в Гданьске, как самовольных поселенцев и начнет медленную юридическую процедуру, чтобы заставить их освободить незаконно занятое помещение, заявили медиа в Министерстве иностранных дел страны.

Принудительного выселения россиян с помощью полиции не будет. Представительство также не будет лишено доступа к электричеству, газу или воде, говорится в материале. Если это произойдет, россияне сделают то же самое с польскими дипломатами в Москве.

Россияне заявляют, что хотя признают закрытие своего консульства, они не собираются покидать дом на улице Стефана Батория. Они утверждают, что согласно соглашениям коммунистической эпохи здание, где находилось консульство в Гданьске, принадлежит им.

На брифинге в понедельник вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзинская объявила, что посольство России направило письмо в мэрию, в котором сообщается, что недвижимость "будет занята административно-техническим сотрудником посольства".

Поэтому "мы не сможем физически взять под контроль эту недвижимость", сказала Лодзинская. Чиновница добавила, что город примет "правовые меры, предусмотренные польской системой".

"Согласно тому, что мы получили от МИД, нам известно, что в случае негативной реакции российской стороны относительно предложенной процедуры передачи этого имущества необходимо будет подать запрос в Генеральную прокуратуру Польши о подаче иска от имени Государственного казначейства об освобождении этого имущества, а после получения решения суда в пользу польской стороны – провести судебное производство, что приведет к аресту имущества", – пояснила она.

Цезарий Шабель, директор юридического отдела мэрии Гданьска, заявил, что "позиция российской стороны непонятна".

Россияне говорят, что недвижимость была передана или обменяна на другое имущество, вероятно, в Гданьске. Однако, отметил он, такая информация отсутствует в документах.

Чиновник выразил надежду, что российская сторона примет участие в судебном разбирательстве и подаст свою документацию. Он отметил, что в Польше таких документов нет. Освобождение зданий в Гданьске от РФ может длиться несколько лет.

19 ноября 2025 года стало известно, что Польша в ответ на диверсии на железной дороге закроет последнее российское консульство в Гданьске. Дипломаты должны были освободить помещение до полуночи 23 декабря.

27 ноября Россия сделала "ответный шаг" – объявила о закрытии консульства Польши в Иркутске. Оно прекратит работу 30 декабря.