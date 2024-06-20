Російська повітряна куля залетіла до Польщі – військові стежать за нею

Подробиць щодо того, як виглядає куля та якого вона розміру, немає

Польський прапор (Фото: ЕРА/ RADEK PIETRUSZKA)

Повітряна куля з Росії залетіла на територію Польщі, військові стежать за розвитком ситуації. Про це ввечері 20 червня повідомила пресслужба оперативного командування Збройних сил Польщі.

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Поляки заявили, що повітряна куля знаходиться у повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства і рухається в східному напрямку.

За нею безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі. Подробиць щодо того, як виглядає куля та якого вона розміру, немає.

Судячи з курсу, яким рухається повітряний об'єкт, він скоро покине країну, припускають військові: "Повітряна куля не становить жодної загрози для безпеки мешканців району, в якому вона рухається, оперативне командування слідкує за розвитком ситуації".

4 лютого 2023 року у США повідомили, що збили китайський аеростат-розвідник.

10 лютого Сполучені Штати заявили, що збитий аеростат був обладнаний для перехоплення даних розвідки.

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