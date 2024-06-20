Российский воздушный шар залетел в Польшу – военные следят за ним

Подробностей относительно того, как выглядит шар и какого размера, нет

Флаг Польши (Фото: ЕРА/ RADEK PIETRUSZKA)

Воздушный шар из России залетел на территорию Польши, военные следят за развитием ситуации. Об этом вечером 20 июня сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.

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Поляки заявили, что воздушный шар находится в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства и двигается в восточном направлении.

За ним непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши. Подробностей относительно того, как выглядит шар и какого размера, нет.

Судя по курсу, по которому движется воздушный объект, он скоро покинет страну, предполагают военные: "Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, по которому он двигается, оперативное командование следит за развитием ситуации".

4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.

10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

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