Российский воздушный шар залетел в Польшу – военные следят за ним
Воздушный шар из России залетел на территорию Польши, военные следят за развитием ситуации. Об этом вечером 20 июня сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.
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Поляки заявили, что воздушный шар находится в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства и двигается в восточном направлении.
За ним непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши. Подробностей относительно того, как выглядит шар и какого размера, нет.
Судя по курсу, по которому движется воздушный объект, он скоро покинет страну, предполагают военные: "Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, по которому он двигается, оперативное командование следит за развитием ситуации".
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