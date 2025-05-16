Рубіо заявив, що зараз "критичний момент" для ядерної угоди з Іраном

Напередодні Дональд Трамп заявив, що США "дуже близькі" до досягнення угоди з Іраном

Марко Рубіо (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Зараз "критичний момент" для США, щоб укласти ядерну угоду з Іраном, враховуючи рівень збагачення урану в країні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, його слова наводить телеканал CNN.

"Це критичний момент. Президент США Дональд Трамп зробив це пріоритетом, і тепер люди розуміють терміновість, тому що вони досить близько, надто близько, щоб почуватися комфортно, до ядерної зброї", – сказав Рубіо.

Він наголосив, що США мають "відкотити це так чи інакше, і ми сподіваємося, що це відбудеться мирним шляхом і через процес переговорів".

CNN нагадав, що під час свого турне Перською затокою Трамп неодноразово попереджав, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, погрожуючи завдати удару по країні, якщо Тегеран не досягне ядерної угоди.

15 травня американський президент заявив, що США "дуже близькі" до досягнення угоди з Іраном після того, як Тегеран "нібито" погодився на її умови.