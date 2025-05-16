Рубио заявил, что сейчас "критический момент" для ядерного соглашения с Ираном
Сейчас "критический момент" для США, чтобы заключить ядерное соглашение с Ираном, учитывая уровень обогащения урана в стране. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его слова приводит телеканал CNN.
"Это критический момент. Президент США Дональд Трамп сделал это приоритетом, и теперь люди понимают срочность, потому что они достаточно близко, слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно, к ядерному оружию", – сказал Рубио.
Он подчеркнул, что США должны "откатить это так или иначе, и мы надеемся, что это произойдет мирным путем и через переговорный процесс".
CNN напомнил, что во время своего турне по Персидскому заливу Трамп неоднократно предупреждал, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, угрожая нанести удар по стране, если Тегеран не достигнет ядерного соглашения.
15 мая американский президент заявил, что США "очень близки" к достижению соглашения с Ираном после того, как Тегеран "якобы" согласился на его условия.
- 16 апреля 2025 года Гросси сказал, что пока у Ирана нет ядерного оружия, однако Тегеран "недалеко" от того, чтобы его создать.
- 2 мая Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
- 15 мая советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран готов подписать ядерное соглашение на определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций.