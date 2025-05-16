Рубио заявил, что сейчас "критический момент" для ядерного соглашения с Ираном

Накануне Дональд Трамп заявил, что США "очень близки" к достижению соглашения с Ираном

Марк Рубио (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Сейчас "критический момент" для США, чтобы заключить ядерное соглашение с Ираном, учитывая уровень обогащения урана в стране. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его слова приводит телеканал CNN.

"Это критический момент. Президент США Дональд Трамп сделал это приоритетом, и теперь люди понимают срочность, потому что они достаточно близко, слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно, к ядерному оружию", – сказал Рубио.

Он подчеркнул, что США должны "откатить это так или иначе, и мы надеемся, что это произойдет мирным путем и через переговорный процесс".

CNN напомнил, что во время своего турне по Персидскому заливу Трамп неоднократно предупреждал, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, угрожая нанести удар по стране, если Тегеран не достигнет ядерного соглашения.

15 мая американский президент заявил, что США "очень близки" к достижению соглашения с Ираном после того, как Тегеран "якобы" согласился на его условия.