Секретну розвідувальну службу Британії MI6 вперше очолить жінка – The Sunday Times

Барбара Вудворд (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

У Великій Британії вперше на чолі Секретної розвідувальної служби (MI6) буде жінка, повідомляє The Sunday Times. Нового керівника планують призначити восени після відставки Річарда Мура.

Зазначається, що минулого тижня відбулися останні співбесіди з трьома кандидатками. Дві з них – чинні співробітниці MI6, чиї імена не розголошуються з міркувань безпеки. Третя кандидатка – Барбара Вудворд, чинна пані посол Великої Британії при ООН.

За даними журналістів, 63-річна Вудворд є основною претенденткою на посаду. Вона має багаторічний досвід роботи в дипломатії, зокрема у Китаї. Однак її кандидатура викликає суперечки серед політиків: критики зауважують, що вона занадто м'яко ставилася до Китаю під час своєї каденції з 2015 до 2020 року.

Вудворд звинувачують у тому, що вона не критикувала китайську владу за переслідування уйгурів, яких вважають жертвами масових утисків, катувань і ув'язнень у "табори перевиховання". Коли Китай запровадив санкції проти п’яти британських парламентарів через їхню позицію щодо уйгурів, вона, за словами критиків, не вжила жодних заходів, щоб підтримати їх.

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Також Вудворд закидають, що вона публічно відкинула ідею незалежності Тайваню під час свого перебування в Китаї. Проте вона має значний досвід у міжнародних відносинах: здобула освіту в Єлі, викладала англійську в Китаї, працювала в Міністерстві закордонних справ з 1994 року й очолювала Британську прикордонну службу.

З моменту заснування MI6 у 1909 році її очолювали лише чоловіки – загалом 17 осіб. Чинний керівник Річард Мур, який обіймає цю посаду з 2020 року, заявив, що хоче стати останнім директором, обраним із чоловічого списку кандидатів.

MI6 займається збором розвідувальної інформації за межами Британії. Прем'єр-міністр обиратиме нового керівника за рекомендацією спеціальної комісії, до складу якої входять міністр закордонних справ Девід Леммі та радник з національної безпеки Джонатан Павелл.