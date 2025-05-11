Секретную разведывательную службу Британии впервые возглавит женщина – The Sunday Times

Барбара Вудворд (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

В Великобритании впервые во главе Секретной разведывательной службы (MI6) будет женщина, сообщает The Sunday Times. Новый руководитель планируется назначить осенью после отставки Ричарда Мура.

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Отмечается, что на прошлой неделе прошли последние собеседования с тремя кандидатками. Две из них – действующие сотрудницы MI6, чьи имена не разглашаются из соображений безопасности. Третья кандидатка – Барбара Вудворд, действующая госпожа посол Великобритании при ООН.

По данным журналистов, 63-летняя Вудворд считается основной претенденткой на должность. Она имеет многолетний опыт работы в дипломатии, в частности, в Китае. Однако ее кандидатура вызывает споры среди политиков: критики отмечают, что она слишком мягко относилась к Китаю во время своей каденции с 2015 по 2020 год.

Вудворд обвиняют в том, что они не критиковали китайские власти за преследование уйгуров, которых считают жертвами массовых притеснений, пыток и заключения в "лагеря перевоспитания". Когда Китай ввел санкции против пяти британских парламентариев из-за их позиции в отношении уйгуров, она, по словам критиков, не приняла никаких мер, чтобы поддержать их.

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Также Вудворд упрекают, что она публично отвергла идею независимости Тайваня во время своего пребывания в Китае. Однако она имеет значительный опыт в международных отношениях: получила образование в Йеле, преподавала английский в Китае, работала в Министерстве иностранных дел с 1994 года и возглавляла Британскую пограничную службу.

С момента основания MI6 в 1909 году ее возглавляли только мужчины – всего 17 человек. Действующий руководитель Ричард Мур, занимающий этот пост с 2020 года, заявил, что хочет стать последним директором, избранным из мужского списка кандидатов.

MI6 занимается сбором разведывательной информации за пределами Великобритании. Премьер-министр будет выбирать нового руководителя по рекомендации специальной комиссии, в состав которой входят министр иностранных дел Дэвид Лемми и советник по национальной безопасности Джонатан Павелл.