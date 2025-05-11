Секретную разведывательную службу Британии впервые возглавит женщина – The Sunday Times
В Великобритании впервые во главе Секретной разведывательной службы (MI6) будет женщина, сообщает The Sunday Times. Новый руководитель планируется назначить осенью после отставки Ричарда Мура.
Отмечается, что на прошлой неделе прошли последние собеседования с тремя кандидатками. Две из них – действующие сотрудницы MI6, чьи имена не разглашаются из соображений безопасности. Третья кандидатка – Барбара Вудворд, действующая госпожа посол Великобритании при ООН.
По данным журналистов, 63-летняя Вудворд считается основной претенденткой на должность. Она имеет многолетний опыт работы в дипломатии, в частности, в Китае. Однако ее кандидатура вызывает споры среди политиков: критики отмечают, что она слишком мягко относилась к Китаю во время своей каденции с 2015 по 2020 год.
Вудворд обвиняют в том, что они не критиковали китайские власти за преследование уйгуров, которых считают жертвами массовых притеснений, пыток и заключения в "лагеря перевоспитания". Когда Китай ввел санкции против пяти британских парламентариев из-за их позиции в отношении уйгуров, она, по словам критиков, не приняла никаких мер, чтобы поддержать их.
Также Вудворд упрекают, что она публично отвергла идею независимости Тайваня во время своего пребывания в Китае. Однако она имеет значительный опыт в международных отношениях: получила образование в Йеле, преподавала английский в Китае, работала в Министерстве иностранных дел с 1994 года и возглавляла Британскую пограничную службу.
С момента основания MI6 в 1909 году ее возглавляли только мужчины – всего 17 человек. Действующий руководитель Ричард Мур, занимающий этот пост с 2020 года, заявил, что хочет стать последним директором, избранным из мужского списка кандидатов.
MI6 занимается сбором разведывательной информации за пределами Великобритании. Премьер-министр будет выбирать нового руководителя по рекомендации специальной комиссии, в состав которой входят министр иностранных дел Дэвид Лемми и советник по национальной безопасности Джонатан Павелл.
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