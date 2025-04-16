Верховный суд Великобритании постановил, что "женщина" – это биологический пол

С 16 апреля в Британии термины "женщина" и "пол" в законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу

Британская женщина (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Верховный суд Великобритании 16 апреля постановил, что в юридическом смысле "женщина" – это лицо, имеющее биологический пол женщины. Об этом пишут Politico и The New York Times.

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"Мы единогласно решили, что термины "женщина" и "пол" в законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу", — сказал Патрик Ходж, заместитель президента суда.

Журналисты отмечают, что это решение – удар для активистов по правам трансгендеров, ведь оно может повлиять на предоставление отдельных услуг для мужчин и женщин в Шотландии, Англии и Уэльсе.

Дело началось в 2018 году, когда правительство Шотландии, во главе с тогдашним первым министером Николой Стерджен, приняло закон, который должен помочь увеличить количество женщин на государственных должностях. Первоначально этот закон учитывал только биологические женщины, но позже позволили учитывать и трансженщин, имеющих сертификат гендерного признания.

Шотландские суды поддержали правительство и решили, что пол не ограничивается только биологическим, а учитывает и трансгендеров. Однако это решение обжаловали в Лондоне. Верховный суд Великобритании, рассматривая дело, решил, что термины "пол", "муж" и "женщина" в законе о равенстве должны означать только биологический пол, а другие трактовки непрактичны.

В определении суда указано: "Лицо с сертификатом гендерного признания нельзя считать женщиной по этому закону, и указания правительства Шотландии неправильны".

Активисты за права трансгендеров предупреждали, что если суд признает сертификат гендерного признания недостаточным для изменения пола в рамках закона о равенстве, то трансгендеры потеряют защиту от дискриминации.

Ходж подчеркнул, что это решение не должно быть воспринято как победа одной группы над другой, и добавил, что закон о равенстве все равно защищает трансгендеров от дискриминации и притязаний в их новом гендере.