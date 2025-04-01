Парламент Грузии принял новый закон об "иноагентах" и исключил понятие "гендер"

Правящая партия "Грузинская мечта" проголосовала несколько инициатив, направленных на усиление давления на независимые организации и медиа

Грузинская мечта (Фото: mtavari.tv)

Парламент Грузии утвердил в третьем и окончательном чтении новый закон об "иноагентах" и несколько поправок к действующим законам, которые подвергают критике оппозиция, неправительственные организации и медиа. Об этом сообщают Эхо Кавказа и Sova.

В первую очередь речь идет об "Акте о регистрации иностранных агентов" – новом варианте закона об "иноагентах", который был принят в 2024 году.

По утверждению правящей партии "Грузинская мечта", новый закон был разработан на основе американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), контролирующего политическую деятельность иностранцев в Соединенных Штатах.

Как сообщает Sova со ссылкой на грузинские неправительственные и медийные организации, закон FARA в США не препятствует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных медиа, в то время как грузинский вариант направлен против независимых общественных организаций и медиа.

"Незаконное правительство Иванишвили хочет просто переиначить российский закон, принятый против гражданского сектора", – процитировало издание представителя сектора.

Также, по данным Эхо Кавказа, парламент Грузии:

– принял поправки к закону "О вещании", которые полностью запрещают иностранное финансирование вещателей, усиливают контроль за журналистской деятельностью, а также усиливают наказание за нарушение норм этого закона;

– изъял понятие "гендер" из 15 действующих законов. Формулировка "гендерное равенство" заменяется на "равенство мужчин и женщин", а термин "гендерная идентичность" исключается из законодательства;

– отменил обязательное участие неправительственных организаций в законодательном процессе;

– вернул в Уголовный кодекс понятие "измена Родине" вместо "государственная измена";

"Акт о регистрации иностранных агентов" вступает в силу через 60 дней после подписания президентом;

Поправки вступают в силу сразу же после подписания и публикации.