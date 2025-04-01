Парламент Грузии принял новый закон об "иноагентах" и исключил понятие "гендер"
Парламент Грузии утвердил в третьем и окончательном чтении новый закон об "иноагентах" и несколько поправок к действующим законам, которые подвергают критике оппозиция, неправительственные организации и медиа. Об этом сообщают Эхо Кавказа и Sova.
В первую очередь речь идет об "Акте о регистрации иностранных агентов" – новом варианте закона об "иноагентах", который был принят в 2024 году.
По утверждению правящей партии "Грузинская мечта", новый закон был разработан на основе американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), контролирующего политическую деятельность иностранцев в Соединенных Штатах.
Как сообщает Sova со ссылкой на грузинские неправительственные и медийные организации, закон FARA в США не препятствует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных медиа, в то время как грузинский вариант направлен против независимых общественных организаций и медиа.
"Незаконное правительство Иванишвили хочет просто переиначить российский закон, принятый против гражданского сектора", – процитировало издание представителя сектора.
Также, по данным Эхо Кавказа, парламент Грузии:
– принял поправки к закону "О вещании", которые полностью запрещают иностранное финансирование вещателей, усиливают контроль за журналистской деятельностью, а также усиливают наказание за нарушение норм этого закона;
– изъял понятие "гендер" из 15 действующих законов. Формулировка "гендерное равенство" заменяется на "равенство мужчин и женщин", а термин "гендерная идентичность" исключается из законодательства;
– отменил обязательное участие неправительственных организаций в законодательном процессе;
– вернул в Уголовный кодекс понятие "измена Родине" вместо "государственная измена";
"Акт о регистрации иностранных агентов" вступает в силу через 60 дней после подписания президентом;
Поправки вступают в силу сразу же после подписания и публикации.
- 7 марта 2023 году парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть медиа "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".
- 14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.
- 18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.
- Уже 28 мая грузинский парламент отклонил замечание президента по закону об "иноагентах", преодолев ее вето 84 голосами.
- Впоследствии грузинские власти заявили, что намерены заменить скандальный закон об "иноагентах" аналогом американского закона FARA.