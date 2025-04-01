Парламент Грузії ухвалив новий закон про" іноагентів" та виключив поняття "гендер"
Парламент Грузії затвердив у третьому та остаточному читанні новий закон про "іноагентів" та кілька поправок до чинних законів, які піддають критиці опозиція, неурядові організації та медіа. Про це повідомляють Ехо Кавказа та Sova.
У першу чергу йдеться про "Акт про реєстрацію іноземних агентів" – новий варіант закону про "іноагентів", що був ухвалений у 2024 році.
За твердженням керівної партії "Грузинська мрія", новий закон був розроблений на основі американського Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який контролює політичну діяльність іноземців у Сполучених Штатах.
Як повідомляє Sova із посиланням на грузинські неурядові та медійні організації, закон FARA у США не перешкоджає діяльності незалежних неурядових організацій та вільних медіа, тоді як грузинський варіант спрямований проти незалежних громадських організацій та медіа.
"Незаконний уряд Іванішвілі хоче просто переінакшити російський закон, ухвалений проти цивільного сектору", – процитувало видання представника сектору.
Також, за даними Ехо Кавказа, парламент Грузії:
– ухвалив поправки до закону "Про мовлення", які повністю забороняють іноземне фінансування мовників, посилюють контроль за журналістською діяльністю, а також посилюють покарання за порушення норм цього закону;
– вилучив поняття "гендер" із 15 чинних законів. Формулювання "гендерна рівність" замінюється на "рівність чоловіків та жінок", а термін "гендерна ідентичність" виключається із законодавства;
– скасував обов'язкову участь неурядових організацій у законодавчому процесі;
– повернув до Кримінального кодексу поняття "зрада Батьківщині" замість "державна зрада";
"Акт про реєстрацію іноземних агентів" набирає чинності через 60 днів після підписання президентом;
Поправки набирають чинності відразу після підписання та публікації.
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину медіа "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".
- 14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.
- 18 травня президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів". Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.
- Вже 28 травня грузинський парламент відхилив зауваження президентки щодо закону про "іноагентів", подолавши її вето 84 голосами.
- Згодом грузинська влада заявила, що має намір замінити скандальний закон про "іноагентів" аналогом американського закону FARA.