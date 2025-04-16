Верховний суд Великої Британії постановив, що "жінка" — це біологічна стать

З 16 квітня у Британії терміни "жінка" та "стать" у законі про рівність 2010 року належать до біологічної жінки та біологічної статі

Британська жінка (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Верховний суд Великої Британії 16 квітня постановив, що в юридичному сенсі "жінка" — це особа, яка має біологічну стать жінки. Про це пишуть Politico та The New York Times.

"Ми одноголосно вирішили, що терміни "жінка" та "стать" у законі про рівність 2010 року належать до біологічної жінки та біологічної статі", — сказав Патрік Ходж, заступник президента суду.

Журналісти зазначають, що це рішення – удар для активістів за права трансгендерів, адже воно може вплинути на надання окремих послуг для чоловіків і жінок у Шотландії, Англії та Вельсі.

Справа почалась у 2018 році, коли уряд Шотландії, на чолі з тодішньою першою міністеркою Ніколою Стерджен, ухвалив закон, який мав допомогти збільшити кількість жінок на державних посадах. Спочатку цей закон враховував лише біологічних жінок, але пізніше дозволили враховувати і трансжінок, які мають сертифікат гендерного визнання.

Шотландські суди підтримали уряд і вирішили, що стать не обмежується лише біологічною, а враховує й трансгендерів. Однак це рішення оскаржили в Лондоні. Верховний суд Великої Британії, розглядаючи справу, вирішив, що терміни "стать", "чоловік" і "жінка" у законі про рівність повинні означати лише біологічну стать, а інші трактування є непрактичними.

В ухвалі суду зазначено: "Особу з сертифікатом гендерного визнання не можна вважати жінкою за цим законом, і вказівки уряду Шотландії є неправильними".

Активісти за права трансгендерів попереджали, що якщо суд визнає сертифікат гендерного визнання недостатнім для зміни статі в рамках закону про рівність, то трансгендери втратять захист від дискримінації.

Ходж підкреслив, що це рішення не має бути сприйняте як перемога однієї групи над іншою, і додав, що закон про рівність все одно захищає трансгендерів від дискримінації та домагань у їхньому новому гендері.