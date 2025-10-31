Сейм Латвії підтримав вихід зі Стамбульської конвенції. Тисячі людей протестували – відео

Мітингувальники скандували: "Копіюючи Росію – ми не захищаємо Латвію". Однак після тривалих дебатів Сейм все ж підтримав законопроєкт

У четвер, 30 жовтня, латвійський Сейм у другому остаточному читанні після багатогодинних дебатів і попри тисячні протести підтримав денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції). Про це повідомляє Delfi.

За проголосувала вся опозиція, а більшість забезпечили депутати Союзу зелених і селян, проти були партійне об’єднання Нова єдність і партія Прогресивні.

Протягом 10 днів президент Латвії Едгар Рінкевичс має затвердити рішення або повернути законопроєкт на повторний розгляд до Сейму.

Стурбованість бажанням Латвії вийти зі Стамбульської конвенції ще напередодні голосування висловили дипломати 15 європейських країн.

Запеклі дебати в латвійському Сеймі тривали з 10:00 до 22:00. До другого читання законопроєкту надійшло 17 пропозицій, але всі вони були відхилені парламентською Комісією із закордонних справ.

29 жовтня під будівлею латвійського Сейму влаштували акцію протесту проти виходу країни зі Стамбульської конвенції. За оцінками поліції, мітингувати вийшли близько 5000 людей.

Присутні скандували: "Копіюючи Росію – ми не захищаємо Латвію", "Сьогоднішні вигоди – завтрашні синці", "Популізм руйнує, конвенція захищає".

ДОВІДКА Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами – це міжнародна угода, яка була відкрита до підписання 11 травня 2011 року і набрала чинності у серпні 2014 року.



Основні цілі – захист жінок від усіх видів насильства та запобігання, переслідування і викорінення насильства над жінками й домашнього насильства. Сприяння викоріненню всіх видів дискримінації, сприяння рівноправності й розширенню прав жінок; захист і допомога всім постраждалим від насильства.

