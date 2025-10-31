Сейм Латвии поддержал выход из Стамбульской конвенции. Тысячи людей протестовали – видео

Митингующие скандировали: "Копируя Россию – мы не защищаем Латвию". Однако после длительных дебатов Сейм все же поддержал законопроект

Сейм Латвии (Фото: wikipedia.org)

В четверг, 30 октября, латвийский Сейм во втором окончательном чтении после многочасовых дебатов и несмотря на тысячные протесты поддержал денонсацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции). Об этом сообщает Delfi.

"За" проголосовала вся оппозиция, а большинство обеспечили депутаты Союза зеленых и крестьян, против были партийное объединение Новое единство и партия Прогрессивные.

В течение 10 дней президент Латвии Эдгар Ринкевич должен утвердить решение или вернуть законопроект на повторное рассмотрение в Сейм.

Обеспокоенность желанием Латвии выйти из Стамбульской конвенции еще накануне голосования выразили дипломаты 15 европейских стран.

Ожесточенные дебаты в латвийском Сейме продолжались с 10:00 до 22:00. Ко второму чтению законопроекта поступило 17 предложений, но все они были отклонены парламентской Комиссией по иностранным делам.

29 октября под зданием латвийского Сейма устроили акцию протеста против выхода страны из Стамбульской конвенции. По оценкам полиции, митинговать вышли около 5000 человек.

Собравшиеся скандировали: "Копируя Россию – мы не защищаем Латвию", "Сегодняшние выгоды – завтрашние синяки", "Популизм разрушает, конвенция защищает".

СПРАВКА Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями – это международное соглашение, которое было открыто к подписанию 11 мая 2011 года и вступило в силу в августе 2014 года.



Основные цели – защита женщин от всех видов насилия и предотвращение, преследование и искоренение насилия над женщинами и домашнего насилия. Содействие искоренению всех видов дискриминации, содействие равноправию и расширению прав женщин; защита и помощь всем пострадавшим от насилия.

