Шеф пропагандистів РФ у Молдові виявився кадровим офіцером ГРУ – Insider

Глава пропагандистського інформагентства Sputnik Moldova Віталій Денисов, депортований до Росії, ймовірно, є кадровим офіцером розвідки РФ. Матеріал про це опублікував The Insider.

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13 вересня шефа Sputnik Moldova депортували із Молдови із забороною в'їзду в країну на 10 років.

Як стверджує The Insider, Денисов із високою ймовірністю є кадровим офіцером російського 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777) і працював у Молдові на користь ГРУ.

Денисов народився у Закарпатській області України, вступив до Львівського вищого військово-політичного училища (ЛВВПУ), де за радянських часів готували політруків та військових журналістів.

1992 року він відмовився складати присягу Україні і разом з іншими відмовниками з ЛВВПУ перебрався до Москви, де його поселили неподалік штаб-квартири ГРУ в офіцерському гуртожитку. Згодом він вважався співробітником низки видань воєнної періодики РФ.

У 2005 році він отримав від Міноборони РФ відомчу квартиру та чергове офіцерське посвідчення.

У 2013 році Денисов був у Головному слідчому управлінні Московської області, хоча у нього немає юридичної освіти.

Як повідомило джерело The Insider у міноборони РФ, потім Денисов перейшов працювати до 72-го центру спеціальної служби, який збирає та аналізує інформацію із закордонних резидентур ГРУ, а також займається операціями з дезінформації, у тому числі за участю підставних медіа-ресурсів.

У 2016 році Денисову надали звання полковника ВДВ, а у 2019 році призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Потім він очолював відділення Sputnik в Азербайджані, причому місцеві видання вже тоді писали про нього як про офіцера розвідки РФ.

У 2022 році Денісова направили керувати Sputnik Moldova, де він у підсумку і отримав статус персони нон грата.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України служба безпеки Молдови заблокувала ресурси пропагандистського видання Sputnik Молдова.

7 березня 2022 року на території країни припинилося мовлення радіостанції Sputnik.

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