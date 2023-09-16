Шеф пропагандистов РФ в Молдове оказался кадровым офицером ГРУ – Insider

Глава пропагандистского информагентства Sputnik Moldova Виталий Денисов, которого депортировали в Россию, вероятно, является кадровым офицером разведки РФ. Материал об этом опубликовал The Insider.

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13 сентября шефа Sputnik Moldova депортировали из Молдовы с запретом въезда в страну на 10 лет.

Как утверждает The Insider, Денисов с высокой вероятностью является кадровым офицером российской 72-го центра специальной службы (в/ч 54777) и работал в Молдове в интересах ГРУ.

Денисов родился в Закарпатской области Украины, поступил во Львовском высшем военно-политическом училище (ЛВВПУ), где в советское время готовили политруков и военных журналистов.

В 1992 году он отказался принимать присягу Украине и вместе с другими отказниками из ЛВВПУ перебрался в Москву, где его поселили недалеко от штаб-квартиры ГРУ в офицерском общежитии. Впоследствии он числился сотрудником ряда изданий военной периодики РФ.

В 2005 году он получил от Минобороны РФ ведомственную квартиру и очередное офицерское удостоверение.

В 2013 году Денисов числился в Главном следственном управлении Московской области, хотя у него нет юридического образования.

Как сообщил источник The Insider в минобороны РФ, затем Денисов перешел работать в 72-й центр специальной службы, который собирает и анализирует информацию из зарубежных резидентур ГРУ, а также занимается операциями по дезинформации, в том числе с участием подставных медиа-ресурсов.

В 2016 году Денисову присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019 году назначили главным редактором Sputnik в Южной Осетии. Затем он возглавлял отделение Sputnik в Азербайджане, причем местные издания уже тогда писали о нем как об офицере разведки РФ.

В 2022 году Денисова направили руководить Sputnik Moldova, где он в итоге и получил статус персоны нон грата.

После полномасштабного вторжения России в Украину служба безопасности Молдовы заблокировала ресурсы пропагандистского издания Sputnik Молдова.

7 марта 2022 года на территории страны прекратилось вещание радиостанции Sputnik.

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