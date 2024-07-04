Справу про замах на Фіцо перекваліфікували на теракт

До цього справу розслідували як спробу умисного вбивства

Роберт Фіцо (Фото: Szilard Koszticsak / EPA)

Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який стався 15 травня, перекваліфікували на терористичний акт. Про це повідомив генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка.

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"У справі про напад на прем'єр-міністра Словацької Республіки змінено правову кваліфікацію інкримінованого діяння. На підставі отриманих доказів діяння, що інкримінується, буде юридично кваліфіковано як особливо тяжкий злочин терористичного акту", – написав Жилінка.

За його інформацією, до цього справу розслідували як спробу умисного вбивства. Генеральний прокурор країни зазначив, що 4 липня стрільця попередили про зміну правової кваліфікації діяння, у якому його звинувачують.

Удень 15 травня у Словаччині на Фіцо стався замах. Стрілянина відбулася у місті Гандлов, де проходило виїзне засідання уряду.

16 травня чоловіку, який стріляв у прем'єра, висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня його відправили під варту.

23 травня стало відомо, що підозрюваний заявив на допиті: буцімто не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", щоб він не зміг далі проводити свою політику.

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