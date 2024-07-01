Віцепрем'єр Словаччини: Фіцо скоро з'явиться на публіці і працюватиме на повну потужність

Сам глава словацького уряду припускає, що "все може піти не за планом" і він не вийде на роботу так швидко

Лікарня, в якій лежить Фіцо (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо поступово наближається до того, щоб "працювати на повну потужність" після замаху на нього, який скоїли у травні. Про це в ефірі RTVS розповів віцепрем'єр країни Роберт Каліняк.

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За його словами, стан Фіцо покращився настільки, що він здатний активно готуватися до саміту лідерів Євросоюзу. Водночас словацький віцепрем'єр зазначив, що інцидент назавжди залишить наслідки для діяльності опорно-рухового апарату Фіцо.

Хоча Каліняк каже, що глава словацького уряду скоро з'явиться на публіці, сам Фіцо допускає, що "не все може піти за планом".

Раніше місцеве видання SME писало, що Фіцо не перебуває у лікарні міста Банська Бистриця – він може бути вдома у столиці Братиславі та продовжити лікування там.

Удень 15 травня у Словаччині на політика стався замах. Стрілянина відбулася у місті Гандлов, де проходило виїзне засідання уряду. Згодом голова МВС країни повідомив, що прем'єр перебуває у критичному стані та його оперують медики. Пізніше в Кабміні Словаччини заявили, що операція Фіцо пройшла добре – і його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у прем'єра, висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня його відправили під варту.

23 травня стало відомо, що підозрюваний заявив на допиті: буцімто не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити свою політику. Зокрема, стосовно скасування допомоги Україні та відносин із Євросоюзом.

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