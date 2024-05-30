Прем'єр Словаччини Фіцо вже може бути вдома й лікуватися там – SME

Поряд та всередині будинка, де мешкає прем'єр Словаччини, журналісти бачили поліціянтів, охорону та урядовий лімузин

Роберт Фіцо (Фото: Szilard Koszticsak / EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже не перебуває у лікарні міста Банська Бистриця – він може знаходитися вдома у столиці Братиславі й продовжити лікування там. Про це повідомляє місцеве медіа SME.

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Раніше низка словацьких ЗМІ заявила, що Фіцо перевели з Банської Бистриці до Братиславської лікарні святого Міхала, котра належить Міністерству внутрішніх справ країни.

Проте інші ЗМІ заявили, що Фіцо вже перебуває вдома у своїх квартирі, зокрема, репортерка Television Joj заявила, що незадовго до 20:30 (за Києвом – 21:30) поліційна машина та чорний урядовий лімузин прибули до будинку політика.

Перед резиденцією Сокольська, де знаходиться квартира прем'єра, редакція SME також побачила поліціянтів, а перед входом стоять охоронці.

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Один із мешканців будинку розповів журналістам, що охорона "всюди", зокрема, й всередині будівлі – тому він вважає, що Фіцо вже вдома.

Якщо це так, то прем'єру дозволили проходити домашнє лікування після 15 днів ушпиталення.

Вранці директорка лікарні у Банській Бистриці Міріам Лапунікова зазначала, що політик може лікуватися вдома.

Вдень міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк повідомив, що одужання Фіцо буде "надзвичайно довгим".

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Удень 15 травня у Словаччині на політика стався замах. Стрілянина відбулася у місті Гандлов, де проходило виїзне засідання уряду. Згодом голова МВС країни повідомив, що прем'єр перебуває в критичному стані та його оперують медики. Пізніше в Кабміні Словаччини заявили, що операція Фіцо пройшла добре – і його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у прем'єра, висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня його відправили під варту.

23 травня стало відомо, що підозрюваний заявив на допиті: буцімто не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити свою політику. Зокрема стосовно скасування допомоги Україні та відносин із Євросоюзом.

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