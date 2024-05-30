Премьер Словакии Фицо уже может быть дома и лечиться там – SME

Рядом и внутри дома, где проживает премьер Словакии, журналисты видели полицейских, охрану и правительственный лимузин

роберт фіцо Szilard Koszticsak epa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже не находится в больнице города Банская Быстрица – он может находиться дома в столице Братиславе и продолжить лечение там. Об этом сообщает местное медиа SME.

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Ранее ряд словацких СМИ заявил, что Фицо перевели из Банской Быстрицы в Братиславскую больницу святого Михаила, принадлежащую Министерству внутренних дел страны.

Однако другие СМИ заявили, что Фицо уже находится дома в своей квартире, в частности, репортер Television Joj заявила, что незадолго до 20:30 (по Киеву – 21:30) полицейская машина и черный правительственный лимузин прибыли в дом политика.

Перед Сокольской резиденцией, где находится квартира премьера, редакция SME также увидела полицейских, а перед входом стоят охранники.

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Один из жильцов дома рассказал журналистам, что охрана " везде", в том числе и внутри здания – поэтому он считает, что Фицо уже дома.

Если это так, то премьеру разрешили проходить домашнее лечение после 15 дней госпитализации.

Утром директор больницы в Банской Быстрице Мириам Лапуникова отмечала, что политик может лечиться дома.

Днем министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк сообщил, что выздоровление Фицо будет "чрезвычайно длинным".

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Днем 15 мая в Словакии на политика произошло покушение. Стрельба прошла в городе Гандлов, где проходило выездное заседание правительства. Впоследствии глава МВД страны сообщил, что премьер находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в Кабмине Словакии заявили, что операция Фицо прошла хорошо – и его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в премьера мужчине выдвинули обвинения в покушении на умышленное убийство. 18 мая его отправили под стражу.

23 мая стало известно, что подозреваемый заявил на допросе: якобы не хотел убивать чиновника, а только "повредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику. В частности, об отмене помощи Украине и отношениях с Евросоюзом.

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