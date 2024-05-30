У Братиславі кажуть, що одужання Фіцо буде "надзвичайно довгим"

Фото з місця нападу на Фіцо (Фото: ЕРА / JAKUB GAVLAK)

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що одужання прем'єра Роберта Фіцо буде "надзвичайно довгим" після вогнепальних поранень у живіт. Його цитує Barron's.

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"Одужання прем'єр-міністра нарешті почалось. Це одужання буде надзвичайно довгим, адже його травми дуже серйозні", – сказав Каліняк, нагадавши, що Фіцо досі перебуває в лікарні після того, як 15 травня на нього вчинили замах.

Словацький лідер за цей час переніс дві операції в лікарні Банська-Бистриці. Лише після цього медики оцінили його стан як "задовільний".

Радник уряду Ерік Каліняк, який був свідком стрілянини, заявив, що "лікарі зробили диво", оскільки від трагічних наслідків Фіцо "врятували міліметри".

"Кулі влучили в тонкий кишківник так, що прострелили його наскрізь п’ять разів, але лікарі зробили диво", – описав він картину.

Удень 15 травня 2024 року у Словаччині стріляли у Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду. Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики. Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство. 18 травня підозрюваного відправили під варту.

23 травня стало відомо, що Цинтула заявив на допиті: не хотів вбивати посадовця, а тільки "зашкодити здоров'ю", щоб він не зміг далі проводити свою політику. Зокрема, щодо скасування допомоги Україні та відносин із Євросоюзом.

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