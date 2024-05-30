В Братиславе говорят, что выздоровление Фицо будет "чрезвычайно долгим"

Фото с места нападения на Фицо (Фото: ЕРА / JAKUB GAVLAK)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что выздоровление премьера Роберта Фицо будет "чрезвычайно долгим" после огнестрельных ранений в живот. Его цитирует Barron's.

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"Выздоровление премьер-министра наконец началось. Это выздоровление будет чрезвычайно длительным, ведь его травмы очень серьезные", – сказал Калиняк, напомнив, что Фицо до сих пор находится в больнице после того, как 15 мая на него покушались.

Словацкий лидер за это время перенес две операции в больнице Банска-Бистрицы. Лишь после этого медики оценили его состояние как "удовлетворительное".

Советник правительства Эрик Калиняк, который был свидетелем стрельбы, заявил, что "врачи совершили чудо", поскольку от трагических последствий Фицо "спасли миллиметры".

"Пули попали в тонкий кишечник так, что прострелили его насквозь пять раз, но врачи совершили чудо", – описал он картину.

Днем 15 мая 2024 года в Словакии стреляли в Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства. Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство. 18 мая подозреваемого отправили под стражу.

23 мая стало известно, что Цинтула заявил на допросе: не хотел убивать чиновника, а только "повредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику. В частности, об отмене помощи Украине и отношениям с Евросоюзом.

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