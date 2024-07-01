Вице-премьер Словакии: Фицо скоро появится на публике и будет работать на полную мощность

Сам глава словацкого правительства предполагает, что "все может пойти не по плану" и он не выйдет на работу так быстро

Больница, в которой лежит Фицо (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Премьер Словакии Роберт Фицо постепенно приближается к тому, чтобы "работать на полную мощность" после покушения на него, которое совершили в мае. Об этом в эфире RTVS рассказал вице-премьер страны Роберт Калиняк.

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По его словам, состояние Фицо улучшилось настолько, что он способен активно готовиться к саммиту лидеров Евросоюза. В то же время словацкий вице-премьер отметил, что инцидент навсегда оставит последствия для деятельности опорно-двигательного аппарата Фицо.

Хотя Калиняк говорит, что глава словацкого правительства скоро появится на публике, сам Фицо допускает, что "не все может пойти по плану".

Ранее местное издание SME писало, что Фицо не находится в больнице города Банска Быстрица – он может быть дома в столице Братиславе и продолжить лечение там.

Днем 15 мая в Словакии на политика произошло покушение. Стрельба произошла в городе Гандлов, где проходило выездное заседание правительства. Впоследствии глава МВД страны сообщил, что премьер находится в критическом состоянии и его оперируют медики. Позже в Кабмине Словакии заявили, что операция Фицо прошла хорошо – и его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в премьера мужчине выдвинули обвинения в покушении на умышленное убийство. 18 мая его отправили под стражу.

23 мая стало известно, что подозреваемый заявил на допросе: якобы не хотел убивать чиновника, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику. В частности, об отмене помощи Украине и отношениям с Евросоюзом.

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