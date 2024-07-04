Дело о покушении на Фицо переквалифицировали в теракт

До этого дело расследовали как попытку умышленного убийства

Роберт Фицо (Фото: Szilard Koszticsak / EPA)

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая, переквалифицировали в террористический акт. Об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"По делу о нападении на премьер-министра Словацкой Республики изменена правовая квалификация инкриминируемого деяния. На основании полученных доказательств инкриминируемого деяния будет юридически квалифицировано как особо тяжкое преступление террористического акта", — написал Жилинка.

По его информации, до этого дело расследовали как попытку умышленного убийства. Генеральный прокурор страны отметил, что 4 июля стрелка предупредили об изменении правовой квалификации деяния, в котором его обвиняют.

Днем 15 мая в Словакии на Фицо произошло покушение. Стрельба произошла в городе Гандлов, где проходило выездное заседание правительства.

16 мая стрелявшему в премьера мужчине выдвинули обвинения в покушении на умышленное убийство. 18 мая его отправили под стражу.

23 мая стало известно, что подозреваемый заявил на допросе: якобы не хотел убивать чиновника, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику.

Читайте также: Вице-премьер Словакии: Фицо скоро появится на публике и будет работать на полную мощность