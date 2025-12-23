США створюють більше проблем, ніж вирішують – опитування Politico

Білий дім (Фото: Depositphotos)

Більшість громадян Німеччини, Франції та Канади вважають Сполучені Штати Америки країною, яка створює більше проблем, ніж їх вирішує. Про це свідчить міжнародне опитування Politico-Public First.

У Великій Британії оцінки ролі США більш змішані, однак понад третина опитаних поділяє негативне сприйняття ролі США.

Коли респондентів запитували, чи підтримують США своїх союзників, чи кидають їм виклик, більшість канадців обрали другий варіант. Подібної думки дотримується майже половина опитаних у Німеччині та Франції.

У Великій Британії приблизно четверо з 10 вважають, що США не підтримують своїх союзників, понад третина вважають, що на них не можна покладатися у кризі. Майже половина респондентів вважає, що це створює проблеми для інших країн, а 35% вважають США "негативною силою".

"Громадська думка в демократіях часто відображає настрої верхівки. Ви, ймовірно, бачите, що політики в цих країнах висловлюють скептицизм щодо Сполучених Штатів і адміністрації Трампа, і це відображається в опитуваннях громадської думки", – розповідає віцепрезидент та старший директор Центру стратегії та безпеки імені Сковкрофта в Атлантичній раді Метью Кроеніг.

ДОВІДКА Опитування проводилося у період із 5 до 9 грудня 2025 року методом онлайн-інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 10 510 дорослих респондентів, було опитано принаймні по 2000 респондентів зі США, Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини. Статистична похибка для загальних результатів за кожною країною становить ±2%. Для менших підгруп респондентів показник похибки може бути вищим.