США создают больше проблем, чем решают – опрос Politico
Большинство граждан Германии, Франции и Канады считают Соединенные Штаты Америки страной, которая создает больше проблем, чем их решает. Об этом свидетельствует международный опрос Politico-Public First.
В Великобритании оценки роли США более смешанные, однако более трети опрошенных разделяют негативное восприятие роли США.
Когда респондентов спрашивали, поддерживают ли США своих союзников или бросают им вызов, большинство канадцев выбрали второй вариант. Подобного мнения придерживается почти половина опрошенных в Германии и Франции.
В Великобритании примерно четверо из 10 считают, что США не поддерживают своих союзников, более трети считают, что на них нельзя полагаться в кризисе. Почти половина респондентов считает, что это создает проблемы для других стран, а 35% считают США "негативной силой".
"Общественное мнение в демократиях часто отражает настроения верхушки. Вы, вероятно, видите, что политики в этих странах выражают скептицизм в отношении Соединенных Штатов и администрации Трампа, и это отражается в опросах общественного мнения", – рассказывает вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта в Атлантическом совете Мэтью Кроениг.
- 9 декабря Трамп резко раскритиковал Европу, назвав ее "разваливающимся сообществом", а лидеров – слабыми людьми.
- По данным Politico, такие заявления Трампа заставляют лидеров ЕС рассматривать сценарий, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности НАТО. В таком случае Европе придется организовывать собственную оборону значительно раньше, чем предполагалось.
