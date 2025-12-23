США создают больше проблем, чем решают – опрос Politico

Белый дом (Фото: Depositphotos)

Большинство граждан Германии, Франции и Канады считают Соединенные Штаты Америки страной, которая создает больше проблем, чем их решает. Об этом свидетельствует международный опрос Politico-Public First.

В Великобритании оценки роли США более смешанные, однако более трети опрошенных разделяют негативное восприятие роли США.

Читайте также Битва за Нобеля. Почему Трамп оказался аутсайдером

Когда респондентов спрашивали, поддерживают ли США своих союзников или бросают им вызов, большинство канадцев выбрали второй вариант. Подобного мнения придерживается почти половина опрошенных в Германии и Франции.

В Великобритании примерно четверо из 10 считают, что США не поддерживают своих союзников, более трети считают, что на них нельзя полагаться в кризисе. Почти половина респондентов считает, что это создает проблемы для других стран, а 35% считают США "негативной силой".

"Общественное мнение в демократиях часто отражает настроения верхушки. Вы, вероятно, видите, что политики в этих странах выражают скептицизм в отношении Соединенных Штатов и администрации Трампа, и это отражается в опросах общественного мнения", – рассказывает вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта в Атлантическом совете Мэтью Кроениг.

Читайте также Чалый заявил об идеологическом конфликте между Европой и США

СПРАВКА Опрос проводился в период с 5 по 9 декабря 2025 года методом онлайн-интервью. В исследовании приняли участие 10 510 взрослых респондентов, было опрошено по крайней мере по 2000 респондентов из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Статистическая погрешность для общих результатов по каждой стране составляет ±2%. Для меньших подгрупп респондентов показатель погрешности может быть выше. Опрос проводился в период с 5 по 9 декабря 2025 года методом онлайн-интервью. В исследовании приняли участие 10 510 взрослых респондентов, было опрошено по крайней мере по 2000 респондентов из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Статистическая погрешность для общих результатов по каждой стране составляет ±2%. Для меньших подгрупп респондентов показатель погрешности может быть выше.