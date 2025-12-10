НАТО может остаться без США. ЕС обсуждает собственную систему безопасности – Politico

США не рассматриваются как гарант безопасности, поэтому ЕС укрепляет собственную оборону и готовится к самостоятельному обеспечению безопасности

НАТО (Фото: Depositphotos)

Заявления президента США Дональда Трампа относительно слабости Европейского Союза заставляет лидеров ЕС рассматривать сценарий, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности НАТО. В таком случае Европе придется организовывать собственную оборону значительно раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС и дипломатов НАТО.

В рамках подготовки к возможному изменению роли США лидеры ЕС уже тестируют европейскую модель обеспечения безопасности, а решения по поддержке Украины все чаще принимаются в рамках "коалиции желающих". Параллельно союз изучает возможность углубления координации в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) или усиления "европейского столба" в НАТО.

Представители оборонных ведомств стран ЕС отметили, что консультации с американскими чиновниками относительно гарантий безопасности Украины стали "неудобными". Неопределенность касается также применения Статьи 5 НАТО в случае нападения на одно из прифронтовых государств.

Европейские чиновники признают, что вопрос уже не в том, придется ли Европе взять на себя основную роль в собственной обороне, а когда это произойдет. ЕС рассматривает возможность задействовать правовую базу Статьи 42.7 о взаимной обороне и уточнить механизмы ее применения.

На фоне предупреждений о возможном нападении России до 2028-2030 года Германия ведет переговоры с Францией о роли французского ядерного сдерживания в безопасности Европы. Ключевая задача для ЕС – перейти от риторики к практическим шагам.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отмечает, что Европе будет очень сложно быстро заполнить ключевые оборонные пробелы, особенно в течение одного-двух лет. По словам трех дипломатов НАТО, у Альянса нет планов на случай, если США фактически перестанут выполнять свою роль.