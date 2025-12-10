НАТО может остаться без США. ЕС обсуждает собственную систему безопасности – Politico
Заявления президента США Дональда Трампа относительно слабости Европейского Союза заставляет лидеров ЕС рассматривать сценарий, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности НАТО. В таком случае Европе придется организовывать собственную оборону значительно раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС и дипломатов НАТО.
В рамках подготовки к возможному изменению роли США лидеры ЕС уже тестируют европейскую модель обеспечения безопасности, а решения по поддержке Украины все чаще принимаются в рамках "коалиции желающих". Параллельно союз изучает возможность углубления координации в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) или усиления "европейского столба" в НАТО.
Представители оборонных ведомств стран ЕС отметили, что консультации с американскими чиновниками относительно гарантий безопасности Украины стали "неудобными". Неопределенность касается также применения Статьи 5 НАТО в случае нападения на одно из прифронтовых государств.
Европейские чиновники признают, что вопрос уже не в том, придется ли Европе взять на себя основную роль в собственной обороне, а когда это произойдет. ЕС рассматривает возможность задействовать правовую базу Статьи 42.7 о взаимной обороне и уточнить механизмы ее применения.
На фоне предупреждений о возможном нападении России до 2028-2030 года Германия ведет переговоры с Францией о роли французского ядерного сдерживания в безопасности Европы. Ключевая задача для ЕС – перейти от риторики к практическим шагам.
Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отмечает, что Европе будет очень сложно быстро заполнить ключевые оборонные пробелы, особенно в течение одного-двух лет. По словам трех дипломатов НАТО, у Альянса нет планов на случай, если США фактически перестанут выполнять свою роль.
- 5 декабря агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа взяла на себя большинство конвенционных оборонительных возможностей НАТО, от разведки до ракет, до 2027 года.
- Через несколько дней Трамп резко раскритиковал Европу, назвав ее "разваливающимся сообществом", а лидеров – слабыми людьми. По мнению папы римского, таким образом американский лидер пытается ослабить союз США и Европы.
