НАТО може залишитися без США. ЄС обговорює власну систему безпеки – Politico

США не розглядаються як гарант безпеки, тому Європейський Союз зміцнює власну оборону та готується до самостійного забезпечення безпеки на континенті

НАТО (Фото: Depositphotos)

Заяви президента США Дональда Трампа щодо слабкості Європейського Союзу змушує лідерів ЄС розглядати сценарій, у якому Вашингтон перестане бути головним гарантом безпеки НАТО. В такому випадку Європі доведеться організовувати власну оборону значно раніше, ніж передбачалося. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних чиновників ЄС та дипломатів НАТО.

У межах підготовки до можливої зміни ролі США лідери ЄС вже тестують європейську модель гарантування безпеки, а рішення щодо підтримки України дедалі частіше ухвалюються в межах "коаліції охочих". Паралельно союз вивчає можливість поглиблення координації в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF) або посилення "європейського стовпа" в НАТО.

Представники оборонних відомств країн ЄС зазначили, що консультації з американськими посадовцями щодо гарантій безпеки України стали "незручними". Невизначеність стосується також застосування Статті 5 НАТО у разі нападу на одну з прифронтових держав.

Європейські чиновники визнають, що питання вже не в тому, чи доведеться Європі перебрати на себе основну роль у власній обороні, а коли це станеться. ЄС розглядає можливість задіяти правову базу Статті 42.7 про взаємну оборон та уточнити механізми її застосування.

На тлі попереджень про можливий напад Росії до 2028-2030 року Німеччина веде переговори з Францією щодо ролі французького ядерного стримування у безпеці Європи. Ключове завдання для ЄС – перейти від риторики до практичних кроків.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску зазначає, що Європі буде дуже складно швидко заповнити ключові оборонні прогалини, особливо протягом одного-двох років. За словами трьох дипломатів НАТО, у Альянсу немає планів на випадок, якщо США фактично перестануть виконувати свою роль.