США з партнерами завдали "масштабних ударів" по ІДІЛ в Сирії – відео
Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al-Hammoud/EPA)

У ніч проти 11 січня американські сили вдарили по цілях терористичного угрупування "Ісламська держава" на території Сирії. Про це повідомило Центральне командування США й опублікувало відео.

Сили Центрального командування США разом із силами партнерів завдали "масштабних ударів" по численних цілях ІДІЛ по всій Сирії. Вони є частиною операції "Соколине око", яка була розпочата 19 грудня 2025 року за вказівкою президента США Дональда Трампа у відповідь на смертельний напад на американські та сирійські сили в Пальмірі 13 грудня.

Читайте також
Війна, якої "не повинно бути": чи можливе збройне зіткнення Туреччини та Ізраїлю

Атака, здійснена терористом ІДІЛ, призвела до загибелі двох американських солдатів та одного американського цивільного перекладача.

Нові удари були спрямовані на терористів ІДІЛ по всій Сирії в межах постійного зобов'язання США викорінити теракти проти військових, запобігти майбутнім нападам та захистити американські та партнерські сили в регіоні.

"США та коаліційні сили залишаються рішучими у переслідуванні терористів, які прагнуть завдати шкоди США. Наше послання залишається непохитним: якщо ви завдасте шкоди нашим бійцям, ми знайдемо вас і вб'ємо будь-де у світі, як би ви не намагалися уникнути правосуддя", – йдеться у повідомленні.

  • 13 грудня 2025 року у сирійському місті Пальміра загинули двоє американських солдатів і цивільний перекладач, а також троє осіб отримали поранення через засідку, яку, за американськими даними, здійснила ІДІЛ.
  • Через тиждень у відповідь на це США почали операцію зі знищення терористів ІДІЛ, їх інфраструктури та складів зброї. Штати та Йордан вдарили по більш ніж 70 об'єктах ІДІЛ у Сирії, випустивши понад 100 високоточних боєприпасів.
Читайте також
Reuters: Сирія зірвала дві змови ІДІЛ про замах на нового лідера країни
сшаСиріяІДІЛ