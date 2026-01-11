США з партнерами завдали "масштабних ударів" по ІДІЛ в Сирії – відео

Нові американські атаки були спрямовані на терористів "Ісламської держави" по всій Сирії

Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al-Hammoud/EPA)

У ніч проти 11 січня американські сили вдарили по цілях терористичного угрупування "Ісламська держава" на території Сирії. Про це повідомило Центральне командування США й опублікувало відео.

Сили Центрального командування США разом із силами партнерів завдали "масштабних ударів" по численних цілях ІДІЛ по всій Сирії. Вони є частиною операції "Соколине око", яка була розпочата 19 грудня 2025 року за вказівкою президента США Дональда Трампа у відповідь на смертельний напад на американські та сирійські сили в Пальмірі 13 грудня.

Атака, здійснена терористом ІДІЛ, призвела до загибелі двох американських солдатів та одного американського цивільного перекладача.

Нові удари були спрямовані на терористів ІДІЛ по всій Сирії в межах постійного зобов'язання США викорінити теракти проти військових, запобігти майбутнім нападам та захистити американські та партнерські сили в регіоні.

"США та коаліційні сили залишаються рішучими у переслідуванні терористів, які прагнуть завдати шкоди США. Наше послання залишається непохитним: якщо ви завдасте шкоди нашим бійцям, ми знайдемо вас і вб'ємо будь-де у світі, як би ви не намагалися уникнути правосуддя", – йдеться у повідомленні.

13 грудня 2025 року у сирійському місті Пальміра загинули двоє американських солдатів і цивільний перекладач, а також троє осіб отримали поранення через засідку, яку, за американськими даними, здійснила ІДІЛ.

Через тиждень у відповідь на це США почали операцію зі знищення терористів ІДІЛ, їх інфраструктури та складів зброї. Штати та Йордан вдарили по більш ніж 70 об'єктах ІДІЛ у Сирії, випустивши понад 100 високоточних боєприпасів.