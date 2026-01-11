США с партнерами нанесли "масштабные удары" по ИГИЛ в Сирии – видео

Новые американские атаки были направлены на террористов "Исламского государства" по всей Сирии

Сирия (Иллюстративное фото: Bilal Al-Hammoud/EPA)

В ночь на 11 января американские силы ударили по целям террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Об этом сообщило Центральное командование США и опубликовало видео.

Силы Центрального командования США вместе с силами партнеров нанесли "масштабные удары" по многочисленным целям ИГИЛ по всей Сирии. Они являются частью операции "Соколиный глаз", которая была начата 19 декабря 2025 года по указанию президента США Дональда Трампа в ответ на смертельное нападение на американские и сирийские силы в Пальмире 13 декабря.

Атака, совершенная террористом ИГИЛ, привела к гибели двух американских солдат и одного американского гражданского переводчика.

Новые удары были направлены на террористов ИГИЛ по всей Сирии в рамках постоянного обязательства США искоренить теракты против военных, предотвратить будущие нападения и защитить американские и партнерские силы в регионе.

"США и коалиционные силы остаются решительными в преследовании террористов, которые стремятся нанести вред США. Наше послание остается непоколебимым: если вы нанесете вред нашим бойцам, мы найдем вас и убьем где угодно в мире, как бы вы ни пытались избежать правосудия", – говорится в сообщении.

13 декабря 2025 года в сирийском городе Пальмира погибли двое американских солдат и гражданский переводчик, а также три человека получили ранения через засаду, которую, по американским данным, осуществила ИГИЛ.

Через неделю в ответ на это США начали операцию по уничтожению террористов ИГИЛ, их инфраструктуры и складов оружия. Штаты и Иордан ударили по более чем 70 объектах ИГИЛ в Сирии, выпустив более 100 высокоточных боеприпасов.