США затримали танкер тіньового флоту РФ Sagitta: відео

Судно є під санкціями та належить до частини тіньового флоту танкерів, які транспортують російську нафту по всьому світу

Sagitta (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Збройні сили США затримали у Карибському басейні ще один танкер тіньового флоту – судно Sagitta. Про це повідомило Південне командування США і показало відео.

Зазначається, що танкер порушив встановлений президентом США Дональдом Трампом карантин для суден, на які поширюються санкції.

Військові наголосили, що затримання цього танкера демонструє рішучість США "забезпечити, щоб із Венесуели вивозили тільки нафту, транспортування якої здійснюється належним чином та згідно з законом".

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

ДОВІДКА На ресурсі Головного управління розвідки War&Sanctions зазначено, що міжнародна неурядова організація Greenpeace зараховує судно Sagitta до частини тіньового флоту танкерів, які транспортують російську нафту по всьому світу та загрожують навколишньому середовищу. Танкер заходить до російських портів, які лідирують в експорті російської нафти тіньовим флотом – у Балтійському морі, Тихоокеанському регіоні, доставляючи нафту до країн, які найбільше імпортують російську сиру нафту через тіньовий флот – Китай, Індія. Sagitta є під санкціями Великої Британії, США, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.