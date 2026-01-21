США задержали танкер теневого флота РФ Sagitta: видео

Судно находится под санкциями и входит в часть теневого флота танкеров, которые транспортируют российскую нефть по всему миру

Sagitta (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Вооруженные силы США задержали в Карибском бассейне еще один танкер теневого флота – судно Sagitta. Об этом сообщило Южное командование США и показало видео.

Отмечается, что танкер нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, на которые распространяются санкции.

Военные отметили, что задержание этого танкера демонстрирует решимость США "обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозили только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом".

СПРАВКА На ресурсе Главного управления разведки War&Sanctions указано, что международная неправительственная организация Greenpeace относит судно Sagitta к части теневого флота танкеров, которые транспортируют российскую нефть по всему миру и угрожают окружающей среде. Танкер заходит в российские порты, которые лидируют в экспорте российской нефти теневым флотом – в Балтийском море, Тихоокеанском регионе, доставляя нефть в страны, которые больше всего импортируют российскую сырую нефть через теневой флот – Китай, Индия. Sagitta находится под санкциями Великобритании, США, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.