США задержали танкер теневого флота РФ Sagitta: видео
Sagitta (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Вооруженные силы США задержали в Карибском бассейне еще один танкер теневого флота – судно Sagitta. Об этом сообщило Южное командование США и показало видео.

Отмечается, что танкер нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, на которые распространяются санкции.

Военные отметили, что задержание этого танкера демонстрирует решимость США "обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозили только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом".

СПРАВКА

На ресурсе Главного управления разведки War&Sanctions указано, что международная неправительственная организация Greenpeace относит судно Sagitta к части теневого флота танкеров, которые транспортируют российскую нефть по всему миру и угрожают окружающей среде. Танкер заходит в российские порты, которые лидируют в экспорте российской нефти теневым флотом – в Балтийском море, Тихоокеанском регионе, доставляя нефть в страны, которые больше всего импортируют российскую сырую нефть через теневой флот – Китай, Индия.

Sagitta находится под санкциями Великобритании, США, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

  • 7 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
  • 7 января 2026 года армия США захватила танкер Bella 1 под флагом России. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подводная лодка.
  • 9 января Соединенные Штаты начали операцию по задержанию танкера Olina в Карибском бассейне.
