Стармер обговорить із Мелоні дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб Росії – Bloomberg

Кір Стармер (Фото: Andy Rain/EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер їде до Риму, щоб отримати підтримку від Італії щодо дозволу Києву використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб Росії. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.

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Вони розповіли, що у понеділок, 16 вересня, Стармер зустрінеться з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорять пропозицію щодо використання Україною британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.

Очікується, що лідери країн також скажуть, що вони ширше обговорили гібридні загрози, які представляє Росія для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України згідно з проєктом заяви, з якою ознайомилися журналісти Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що візит Стармера до Риму відбудеться через кілька днів після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Вони обговорювали, чи дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по Росії ракетами Storm Shadow. Байден досі опирався такому кроку через побоювання, що це може спричинити ескалацію.

Співрозмовники додали, що днями британська влада проведе переговори щодо цього питання з французькими та німецькими колегами.

28 серпня The Telegraph писало, що Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії, але не буде публічно закликати до цього кроку через побоювання, що це спровокує суперечку зі США.

15 вересня Джонсон та п'ятеро колишніх британських міністрів оборони закликали Стармера дати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по Росії навіть без підтримки США.

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