"Путін єдиний боїться ескалації". Ексміністри просять Стармера дозволити бити Storm Shadow без США

Але джерело The Times каже, що без американських даних у далекобійних ракет можуть виникнути проблеми через російську РЕБ

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Експрем'єр Борис Джонсон та п'ятеро колишніх британських міністрів оборони закликали чинного очільника уряду Кіра Стармера дати Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії навіть без підтримки США. Про це повідомила британська газета The Times.

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Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордонт, Ліам Фокс та Борис Джонсон попередили нинішнього прем'єра, що будь-яка подальша затримка підбадьорила б диктатора Володимира Путіна.

За словами Воллеса, якщо не вжити заходів зараз, то Британія буде "умиротворювати" Кремль, Вільямсон же назвав це "невиконанням обов'язків", а Джонсон додав: "Немає жодних підстав для зволікання".

"Замість того щоб чекати офіційного схвалення від США, сер Кір повинен надати президенту Зеленському те, що вкрай необхідно сьогодні. Ось, як ми зайняли позицію світового лідера в підтримці України. Ми діяли. Інші пішли за нами. І це те лідерство, яке знову потрібне для України сьогодні", – заявив Шаппс.

Воллес додав, що єдиний спосіб протистояти Путіну – бути "сильним, єдиним та сповненим рішучості довести справу до кінця".

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Джонсон, який відвідав поранених українських ветеранів у реабілітаційних центрах Києва, заявив, що "жахливо" бачити жертви, чиїх поранень можна було б уникнути, якби використання Storm Shadow по РФ було дозволено раніше.

"Немає жодних мислимих підстав для затримки. Єдина людина, яка боїться ескалації, — це Володимир Путін, і кожен день, що минає, — це втрачена можливість врятувати життя та добитися справедливого завершення цієї війни", – заявив колишній прем'єр.

Водночас The Times пише й про можливу проблему такого рішення. Так, неназване джерело медіа в британському оборонному відомстві заявило, що Storm Shadow можна запустити в односторонньому порядку, але ракета, ймовірно, не виживе в умовах російської радіоелектронної боротьби.

Воно зазначило, що нею росіяни "зробили GPS марним" – і тому доводиться використовувати інший набір даних, що належить США. Ці дані засекречені, але, можливо, технологія Штатів пов'язана зі спроможностями у картографуванні місцевості, припускає ЗМІ.

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