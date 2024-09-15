"Эскалации боится Путин". Экс-министры просят Стармера разрешить бить Storm Shadow без США
Экспремьер Борис Джонсон и пятеро бывших британских министров обороны призвали действующего главу правительства Кира Стармера дать Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по России даже без поддержки США. Об этом сообщила британская газета The Times.
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Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт, Лиам Фокс и Джонсон предупредили нынешнего премьера, что любая дальнейшая задержка подбодрила бы диктатора Владимира Путина.
По словам Уоллеса, если не принять меры сейчас, то Британия будет "умиротворять" Кремль, Уильямсон же назвал это "неисполнением обязанностей", а Джонсон добавил: "Нет никаких оснований для промедления".
"Вместо того чтобы ждать официального одобрения от США, сэр Кир должен предоставить президенту Зеленскому то, что крайне необходимо сегодня. Вот, как мы заняли позицию мирового лидера в поддержке Украины. Мы действовали. Другие последовали за нами. И это то лидерство, которое снова нужно для Украины сегодня", – заявил Шаппс.
Уоллес добавил, что единственный способ противостоять Путину – быть "сильным, единственным и полным решимости довести дело до конца".
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Джонсон, посетивший раненых украинских ветеранов в реабилитационных центрах Киева, заявил, что "душераздирающе" видеть жертвы, чьих ранений можно было бы избежать, если бы использование Storm Shadow по РФ было разрешено ранее.
"Нет никаких мыслимых оснований для задержки. Единственный человек, который боится эскалации, – это Владимир Путин, и каждый уходящий день – это упущенная возможность спасти жизнь и добиться справедливого завершения этой войны", – заявил бывший премьер.
В то же время The Times пишет и о возможной проблеме такого решения. Так, неназванный источник СМИ в британском оборонном ведомстве заявил, что Storm Shadow можно запустить в одностороннем порядке, но ракета, вероятно, не выживет в условиях российской радиоэлектронной борьбы.
Оно отметило, что ею россияне "сделали GPS бесполезным" – и потому приходится использовать другой набор данных, принадлежащий США. Эти данные засекречены, но, возможно, технология Штатов связана с возможностями в картографировании местности, предполагает СМИ.
- 11 сентября президент США Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.
- 12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников заявило, что правительства США и Великобритании обсуждают возможность разрешить Украине наносить дальнобойные удары по РФ, используя британские крылатые ракеты с американскими навигационными данными.
- Но 14 сентября, после встречи с Байденом, Стармер сообщил: решение об отмене ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ еще не принято.
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