Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа. Він повернеться до рідної Австралії
Джуліан Ассанж (Фото: ЕРА/SAMANTHA SALAMON)

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж 26 червня визнав себе винним розповсюдженні військової таємниці США. Американська суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно закрито і "він може вийти із зали вільною людиною", передають Associated Press та The Washington Post.

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Вчора, 25 червня, Ассанж уклав угоду зі слідством та визнав себе винним – він вийшов із в’язниці у Британії, де очікував на екстрадицію. Угода вимагала від журналіста визнати провину за одним пунктом обвинувачення, але водночас дозволила йому повернутися до Австралії без ув'язнення в американській тюрмі.

Наступного дня Ассанж повністю визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство. Як зазначають видання, суд врахував йому відбутий 14-річний термін і подальшого увʼязнення не потрібно. 

Суддя також задовольнила бажання підсудного уникнути в'їзду на територію континентальної частини Сполучених Штатів. Засновник WikiLeaks повернеться додому — в Австралію.

"З цим рішенням, схоже, ви зможете вийти із зали суду вільною людиною. Я сподіваюся, що мир буде відновлено", – зазначила суддя.

Ассанж – австралійський журналіст, у 2006 році заснував сайт WikiLeaks, на якому були розміщені секретні матеріали про корупцію, шпигунство, воєнні злочини, дипломатію тощо.

  • З 2012 року Ассанж провів сім років у посольстві Еквадору в Лондоні, в якому переховувався, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, які він заперечував. У листопаді 2019-го Швеція припинила розслідування проти Ассанжа. У квітні 2019 року Ассанж був заарештований у лондонському посольстві Еквадору.
  • Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві й одне звинувачення в неправомірному використанні комп'ютера у зв'язку з публікацією WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів. Адвокати Ассанжа стверджують, що в США йому загрожує до 175 років позбавлення волі. Уряд США заявив, що можливий вирок, найімовірніше, складе від чотирьох до шести років.
  • 10 грудня 2021 року Апеляційний суд Англії та Вельсу повернув справу про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США до суду першої інстанції.

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