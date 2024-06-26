Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа. Він повернеться до рідної Австралії

Ассанж визнав себе винним розповсюдженні військової таємниці США. Такою була угода зі слідством

Джуліан Ассанж (Фото: ЕРА/SAMANTHA SALAMON)

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж 26 червня визнав себе винним розповсюдженні військової таємниці США. Американська суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно закрито і "він може вийти із зали вільною людиною", передають Associated Press та The Washington Post.

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Вчора, 25 червня, Ассанж уклав угоду зі слідством та визнав себе винним – він вийшов із в’язниці у Британії, де очікував на екстрадицію. Угода вимагала від журналіста визнати провину за одним пунктом обвинувачення, але водночас дозволила йому повернутися до Австралії без ув'язнення в американській тюрмі.

Наступного дня Ассанж повністю визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство. Як зазначають видання, суд врахував йому відбутий 14-річний термін і подальшого увʼязнення не потрібно.

Суддя також задовольнила бажання підсудного уникнути в'їзду на територію континентальної частини Сполучених Штатів. Засновник WikiLeaks повернеться додому — в Австралію.

"З цим рішенням, схоже, ви зможете вийти із зали суду вільною людиною. Я сподіваюся, що мир буде відновлено", – зазначила суддя.

Ассанж – австралійський журналіст, у 2006 році заснував сайт WikiLeaks, на якому були розміщені секретні матеріали про корупцію, шпигунство, воєнні злочини, дипломатію тощо.

З 2012 року Ассанж провів сім років у посольстві Еквадору в Лондоні, в якому переховувався, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, які він заперечував. У листопаді 2019-го Швеція припинила розслідування проти Ассанжа. У квітні 2019 року Ассанж був заарештований у лондонському посольстві Еквадору.

Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві й одне звинувачення в неправомірному використанні комп'ютера у зв'язку з публікацією WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів. Адвокати Ассанжа стверджують, що в США йому загрожує до 175 років позбавлення волі. Уряд США заявив, що можливий вирок, найімовірніше, складе від чотирьох до шести років.

10 грудня 2021 року Апеляційний суд Англії та Вельсу повернув справу про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США до суду першої інстанції.

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