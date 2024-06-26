Суд США оправдал основателя WikiLeaks Ассанжа. Он вернется в родную Австралию

Ассанж признал себя виновным в распространении военной тайны США. Таково было соглашение со следствием

Джулиан Ассанж (Фото: ЕРА/SAMANTHA SALAMON)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 26 июня признал себя виновным в распространении военной тайны США. Американская судья заявила, что дело Ассанжа официально закрыто и "он может выйти из зала свободным человеком", передают Associated Press и The Washington Post.

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Вчера, 25 июня, Ассанж заключил соглашение со следствием и признал себя виновным – он вышел из тюрьмы в Британии, где ожидал экстрадиции. Соглашение потребовало от журналиста признать вину по одному пункту обвинения, но в то же время позволило ему вернуться в Австралию без заключения в американской тюрьме.

На следующий день Ассанж полностью признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Как отмечают издания, суд учел ему отбытый 14-летний срок и дальнейшее заключение не требуется.

Судья также удовлетворила желание подсудимого избежать въезда на территорию континентальной части Соединенных Штатов. Основатель WikiLeaks вернется домой – в Австралию.

"С этим решением, похоже, вы сможете выйти из зала суда свободным человеком. Я надеюсь, что мир будет восстановлен", – отметила судья.

Ассанж – австралийский журналист, в 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д.

С 2012 года Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором скрывался, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые он отрицал. В ноябре 2019-го Швеция прекратила расследование против Ассанжа. В апреле 2019 года Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией WikiLeaks тысяч военных и дипломатических документов. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный приговор, вероятнее всего, составит от четырех до шести лет.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса вернул дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в суд первой инстанции.

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