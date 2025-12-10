Суд в Іспанії призупинив справу щодо вбивства пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

За майже два роки слідству не вдалося встановити замовників та виконавців вбивства Максима Кузьмінова

Максим Кузьмінов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

В Іспанії суддя розпорядився тимчасово припинити справу через відсутність встановленої особи, причетної до вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер в Україну. Про це повідомила пресслужба Генеральної ради судової влади Іспанії.

Рішення про призупинення справи ухвалив суд в іспанському місті Вільяхойоса після звіту, в якому йшлося, що "не вдалося встановити особу злочинця, ні виконавця, ні замовника розстрілу жертви".

Злочин стався у Вільяхойосі 13 лютого 2024 року, і розслідування, яке проводилося в умовах суворої таємності, досі не змогло встановити винних.

Черговий суд того дня розпочав попереднє розслідування інциденту, спочатку класифікованого як вбивство, і наказав тримати розгляд у секреті.

Однак численні слідчі дії поки що не спричинили встановлення будь-яких конкретних людей, які є організаторами або виконавцями злочину.

Суспільне уточнило, що призупинення справи в Іспанії означає, що розслідування можуть відновити, якщо з'являться нові докази або будуть встановлені підозрювані.

ДОВІДКА 3 серпня 2023 року стало відомо, що Головне управління розвідки виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували. Згодом стала відома особистість пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми.

13 лютого 2024 року іспанське медіа Levante-EMV повідомило, що правоохоронці розслідують вбивство 33-річного українського громадянина, тіло якого виявили того самого дня у Вільяхойосі у підземному паркінгу. Ім'я вбитого не оголошувалося офіційно, але згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив LIGA.net , що йдеться про Кузьмінова.

, що йдеться про Кузьмінова. У листопаді CBS News писав, що до вбивства можуть бути причетні офіцер КДБ та полковник російської поліції.