Суд в Испании приостановил дело об убийстве пилота, который перегнал Ми-8 в Украину

За почти два года следствию не удалось установить заказчиков и исполнителей убийства Максима Кузьминова

Максим Кузьминов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В Испании судья распорядился временно прекратить дело из-за отсутствия установленного лица, причастного к убийству российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал вертолет в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Генерального совета судебной власти Испании.

Решение о приостановлении дела принял суд в испанском городе Вильяхойоса после отчета, в котором говорилось, что "не удалось установить личность преступника, ни исполнителя, ни заказчика расстрела жертвы".

Преступление произошло в Вильяхойосе 13 февраля 2024 года, и расследование, которое проводилось в условиях строгой секретности, до сих пор не смогло установить виновных.

Дежурный суд в тот день начал предварительное расследование инцидента, первоначально классифицированного как убийство, и приказал держать разбирательство в секрете.

Однако многочисленные следственные действия пока не привели к установлению каких-либо конкретных людей, которые являются организаторами или исполнителями преступления.

Суспильне уточнило, что приостановление дела в Испании означает, что расследование могут возобновить, если появятся новые доказательства или будут установлены подозреваемые.

СПРАВКА 3 августа 2023 года стало известно, что Главное управление разведки выманило российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались сбежать, их ликвидировали. Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать на тот момент уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

13 февраля 2024 года испанское медиа Levante-EMV сообщило, что правоохранители расследуют убийство 33-летнего украинского гражданина, тело которого обнаружили в тот же день в Вильяхойосе в подземном паркинге. Имя убитого не объявлялось официально, но впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил LIGA.net , что речь идет о Кузьминове.

, что речь идет о Кузьминове. В ноябре CBS News писал, что к убийству могут быть причастны офицер КГБ и полковник российской полиции.