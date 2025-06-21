Суд заблокував спробу адміністрації Трампа обмежити приймання іноземців до Гарварду

Суддя Еллісон Берроуз призупинила дію наказу Міністерства внутрішньої безпеки про заборону приймати іноземців до Гарварду

Гарвардський університет (Фото: Cj Gunther/EPA)

Федеральний суддя на невизначений термін заблокував спробу Міністерства внутрішньої безпеки США скасувати право Гарвардського університету на навчання іноземних студентів. Про це повідомила газета The Hill.

Суддя Еллісон Берроуз заявила наприкінці травня, що задовольнить клопотання Гарварду. У п'ятницю, 20 червня, її постанова набула повної чинності.

У документі є вимога до адміністрації президента США Дональда Трампа протягом 72 годин представити звіт про те, як та виконує цю ухвалу.

Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки США позбавило Гарвард можливості брати участь у Програмі обміну студентів з 2025-2026 навчального року, що фактично заблокувало можливість навчати іноземних студентів.

Це частина ширшої боротьби, яку адміністрація веде з університетом через його відмову виконати перелік вимог, які містять зміни до політики приймання та найму, а також посилення позиції проти антисемітизму.