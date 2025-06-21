Суд заблокував спробу адміністрації Трампа обмежити приймання іноземців до Гарварду
Федеральний суддя на невизначений термін заблокував спробу Міністерства внутрішньої безпеки США скасувати право Гарвардського університету на навчання іноземних студентів. Про це повідомила газета The Hill.
Суддя Еллісон Берроуз заявила наприкінці травня, що задовольнить клопотання Гарварду. У п'ятницю, 20 червня, її постанова набула повної чинності.
У документі є вимога до адміністрації президента США Дональда Трампа протягом 72 годин представити звіт про те, як та виконує цю ухвалу.
Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки США позбавило Гарвард можливості брати участь у Програмі обміну студентів з 2025-2026 навчального року, що фактично заблокувало можливість навчати іноземних студентів.
Це частина ширшої боротьби, яку адміністрація веде з університетом через його відмову виконати перелік вимог, які містять зміни до політики приймання та найму, а також посилення позиції проти антисемітизму.
- 21 квітня 2025 року Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.
- 23 травня міністерка внутрішньої безпеки США наказала припинити дію сертифікації за Програмою обміну студентів Гарвардського університету з 2025-2026 навчального року.
- 23 травня стало відомо, що Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа.