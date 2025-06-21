Суд заблокировал попытку администрации Трампа ограничить прием иностранцев в Гарвард
Федеральный судья на неопределенный срок заблокировал попытку Министерства внутренней безопасности США отменить право Гарвардского университета на обучение иностранных студентов. Об этом сообщила газета The Hill.
Судья Эллисон Берроуз заявила в конце мая, что удовлетворит ходатайство Гарварда. В пятницу, 20 июня, ее постановление вступило в силу.
В документе есть требование к администрации президента США Дональда Трампа в течение 72 часов представить отчет о том, как она выполняет это постановление.
В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард возможности участвовать в Программе обмена студентов с 2025-2026 учебного года, что фактически заблокировало возможность обучать иностранных студентов.
Это часть более широкой борьбы, которую администрация ведет с университетом из-за его отказа выполнить перечень требований, включающих изменения в политику приема и найма, а также усиление позиции против антисемитизма.
- 21 апреля 2025 года Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.
- 23 мая министр внутренней безопасности США приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.
- 23 мая стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа.