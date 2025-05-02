Сигнал Трампу і Путіну. Франція та Польща 9 травня підпишуть широкомасштабну угоду

Туск заявляв, що договір приведе до "дуже серйозного прискорення" економічної та військової безпеки у Європі

Емманюель Макрон та Дональд Туск (Фото: Marcin Obara / EPA)

Франція та Польща днями мають підписати широкомасштабну угоду, яка охоплюватиме оборонні та економічні питання в межах останнього кроку європейських країн щодо поглиблення військових зв’язків на тлі російської загрози та невизначеності щодо гарантій безпеки з боку США. Про це повідомила газета Financial Times.

Договір підпишуть 9 травня президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Угода, підготовка якої тривала багато років, набула нового значення після заяв президента США Дональда Трампа щодо Росії та погроз відкликати американські гарантії, які десятиліттями лежали в основі європейської безпеки.

"Туск також надсилає повідомлення Вашингтону, нашому головному союзнику протягом багатьох років. Це чіткий сигнал, що Польща не тільки залежить від США, але також може мати інших сильних ядерних союзників", – сказав аналітик з питань безпеки з польського аналітичного центру Defence24 Александр Олех.

FT нагадала, що Туск нещодавно заявив, що Польща відкрита для вивчення способів потрапити під ядерну парасольку Франції. Неназваний французький посадовець розповів журналістам, що Макрон і Туск навряд чи дійдуть домовленості щодо ядерного стримування, коли зустрінуться для підписання договору в місті Нансі на північному сході Франції.

Угода охоплюватиме широкий спектр тем і дасть Польщі подібний договір до тих, які вже об’єднують Францію та її сусідів — Німеччину, Італію та Іспанію. Франція також має вужчі договори, орієнтовані на оборону, зокрема з Великою Британією.

На початку цього тижня Туск заявив, що договір приведе до "дуже серйозного прискорення" економічної та військової безпеки на континенті. У економічній сфері Франція сподівається відіграти більшу роль в енергетичному переході Польщі від вугілля, на яке все ще припадає більша частина виробництва електроенергії.

Французький посадовець додав, що договір також демонструє, як Париж сприймає Варшаву як дедалі важливішого партнера на тлі війни Росії проти України.

Таким чином Франція та Польща оновлять двосторонню угоду від 1991 року. Її підписали незабаром після того, як Польща вийшла з-під комуністичного правління, та за кілька років до того, як вона приєдналася до НАТО, а потім до Європейського Союзу.

"Мета полягає в тому, щоб поглибити та зробити оперативними ключові елементи франко-польських відносин, включно з оцінкою загроз, спільними оборонними проєктами та розширенням дискусії про стратегічні питання, зокрема ядерне стримування", — сказав французький посадовець.

Крім цього, згідно з новим договором, Франція збільшить продаж військової техніки Польщі.

"Макрон зараз говорить про необхідність купувати європейське, але всі розуміють, що його пріоритетом є продаж французького [обладнання] Польщі та іншим партнерам з ЄС", – сказав колишній польський посадовець зі сфери оборони.

25 лютого The Telegraph писала, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.

7 березня Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації США своїх оборонних пріоритетів.

Польський прем’єр дав зрозуміти, що Варшава може прагнути отримати доступ до ядерної зброї, з огляду на загрозу з боку Росії найближчими роками.