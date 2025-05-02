Сигнал Трампу и Путину. Франция и Польша 9 мая подпишут широкомасштабное соглашение

Туск заявлял, что договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономической и военной безопасности в Европе

Эмманюэль Макрон и Дональд Туск (Фото: Marcin Obara / EPA)

Франция и Польша на днях должны подписать широкомасштабное соглашение, которое будет охватывать оборонные и экономические вопросы в рамках последнего шага европейских стран по углублению военных связей на фоне российской угрозы и неопределенности гарантий безопасности со стороны США. Об этом сообщила газета Financial Times.

Договор подпишут 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Соглашение, подготовка которого длилась много лет, приобрело новое значение после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении России и угроз отозвать американские гарантии, десятилетиями лежавшие в основе европейской безопасности.

"Туск также посылает сообщения Вашингтону, нашему главному союзнику на протяжении многих лет. Это четкий сигнал, что Польша не только зависит от США, но также может иметь других сильных ядерных союзников", – сказал аналитик по безопасности из польского аналитического центра Defence24 Александр Олех.

FT напомнила: Туск недавно заявил, что Польша открыта для изучения способов попасть под ядерный зонтик Франции. Неназванный французский чиновник рассказал журналистам, что Макрон и Туск вряд ли придут к договоренностям о ядерном сдерживании, когда встретятся для подписания договора в городе Нанси на северо-востоке Франции.

Соглашение будет охватывать широкий спектр тем и даст Польше подобный договор, который уже объединяет Францию и ее соседей – Германию, Италию и Испанию. Франция также имеет более узкие договоры, ориентированные на оборону, в частности с Великобританией.

В начале этой недели Туск заявил, что договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономической и военной безопасности на континенте. В экономической сфере Франция надеется сыграть большую роль в энергетическом переходе Польши от угля, на который по-прежнему приходится большая часть производства электроэнергии.

Французский чиновник добавил, что договор также демонстрирует, как Париж воспринимает Варшаву как все более важного партнера на фоне войны России против Украины.

Таким образом Франция и Польша обновят двустороннее соглашение 1991 года. Оно было подписано вскоре после того, как Польша вышла из-под коммунистического правления, и за несколько лет до того, как она присоединилась к НАТО, а затем к Европейскому Союзу.

"Цель состоит в том, чтобы углубить и сделать оперативными ключевые элементы франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и расширение дискуссии о стратегических вопросах, в частности ядерное сдерживание", — сказал французский чиновник.

Кроме того, согласно новому договору, Франция увеличит продажу военной техники Польше.

"Макрон сейчас говорит о необходимости покупать европейское, но все понимают, что его приоритетом является продажа французского [оборудования] Польше и другим партнерам из ЕС", – сказал бывший польский чиновник из сферы обороны.