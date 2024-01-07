Терористи ХАМАС намагалися зібрати в Газі крилаті ракети за допомогою Ірану – ЦАХАЛ

Ймовірно, терористи ХАМАС навчилися за допомогою Ірану експлуатувати та створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю, заявили у ЦАХАЛ

Компоненти крилатої ракети у майстерні ХАМАС у секторі Гази (Фото - Сили оборони Ізраїлю)

Сили оборони Ізраїлю виявили в Газі, як вони вважають, обладнання та компоненти, які ХАМАС використовували для створення високоточних крилатих ракет. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Під час рейду на об'єкт ХАМАС у Газі військові Ізраїлю виявили тунельну шахту, яка вела до підземного заводу з виробництва зброї. Там було знайдено "компоненти, які доводять, що терористи ХАМАС навчилися під керівництвом Ірану експлуатувати та створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю", заявили в ЦАХАЛ.

Досі вважалося, що ХАМАС не має у своєму розпорядженні керованих ракет великої дальності.

За даними ізраїльської розвідки, ХАМАС має у своєму розпорядженні протитанкові керовані ракети та невеликі дрони-камікадзе малої дальності. У них також є кустарно виготовлені підводні пристрої для самопідриву або підводні дрони. Терористи також мають ПЗРК, які неефективні проти літаків ВПС Ізраїлю.

Військові не знають, на якій стадії перебували розробки керованих ракет ХАМАС і чи були спроби їх застосування.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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