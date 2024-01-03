Розвідка США: ХАМАС справді влаштував командний пункт у найбільшій лікарні Гази

Раніше операція ЦАХАЛ із зачистки найбільшого в Газі госпіталю Аль-Шифа від терористів викликала хвилю критики міжнародних організацій

Лікарня Аль-Шифа (Фото - EPA)

Розвідслужби США підтвердили, що терористи угруповань ХАМАС та Ісламський джихад використали лікарню Аль-Шифа у Газі як командний пункт та склад зброї. Про це пише The News York Times з посиланням на дані розсекреченої доповіді розвідки.

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Підсумковий звіт американської розвідки, який було надіслано членам Конгресу, підтверджує обґрунтованість дій Ізраїлю на території лікарні Аль-Шифа у секторі Гази.

Чиновник США, знайомий зі змістом доповіді, повідомив, що терористи ХАМАС та Ісламського джихаду в підземних бункерах під госпіталем Аль-Шифа не тільки влаштували командний пункт і склад зброї, а й тримали там заручників.

Відповідно до розвідданих, перед переходом Аль-Шифа під контроль Сил оборони Ізраїлю, терористи покинули розташовані під лікарнею бункери, попередньо знищивши документи та обладнання.

Операція ЦАХАЛ із зачистки найбільшого в Газі госпіталю Аль-Шифа від терористів викликала хвилю критики міжнародних організацій. Вони звинуватили Ізраїль у порушенні правил ведення війни, згідно з якими лікарні не повинні ставати місцем бойових дій.

Ізраїль наполягав, що Аль-Шифа використовувалася терористами як командний пункт і що до складу сил ЦАХАЛ, спрямованих до лікарні, входили медичні бригади та люди, які володіють арабською мовою, які "пройшли спеціальну підготовку для дій у такій складній та делікатній обстановці, щоб уникнути завдання шкоди цивільним особам".

Після того, як ведуча прямого ефіру ВВС процитувала ці роз'яснення, повністю змінивши їх зміст (вона сказала, що ЦАХАЛ під час проведення операції в Аль-Шифа нібито "цілився в медперсонал і в тих, хто говорив арабською"), британська редакція ВВС змушена була офіційно просити вибачення.

2 січня 2024 року Ізраїль заявив, що готовий відповісти у Міжнародному суді ООН у Гаазі на звинувачення ПАР у нібито застосуванні геноциду під час війни з ХАМАС у секторі Гази.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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