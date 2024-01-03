Разведка США: ХАМАС действительно устроил командный пункт в крупнейшей больнице Газы

Ранее операция ЦАХАЛ по зачистке крупнейшего в Газе госпиталя Аль-Шифа от террористов вызвала волну критики международных организаций

Госпиталь Аль-Шифа (Фото - EPA)

Разведслужбы США подтвердили, что террористы группировок ХАМАС и Исламский джихад использовали больницу Аль-Шифа в Газе как командный пункт и склад оружия. Об этом пишет The News York Times со ссылкой на данные рассекреченного доклада разведки.

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Итоговый отчет американской разведки, который был направлен членам Конгресса, подтверждает обоснованность действий Израиля на территории больницы Аль-Шифа в секторе Газа.

Чиновник США, знакомый с содержанием доклада, сообщил изданию, что террористы ХАМАС и Исламского джихада в подземных бункерах под госпиталем Аль-Шифа не только устроили командный пункт и склад оружия, но и держали там заложников.

Согласно разведданным, перед переходом Аль-Шифа под контроль Сил обороны Израиля, террористы покинули расположенные под больницей бункеры, предварительно уничтожив документы и оборудование.

Операция ЦАХАЛ по зачистке крупнейшего в Газе госпиталя Аль-Шифа от террористов вызвала волну критики международных организаций. Они обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны, согласно которым больницы не должны становиться местом боевых действий.

Израиль настаивал, что Аль-Шифа использовалась террористами как командный пункт и что в состав сил ЦАХАЛ, направленных в больницу, входили медицинские бригады и люди, владеющие арабским языком, которые "прошли специальную подготовку для действий в такой сложной и деликатной обстановке, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам".

После того, как ведущая прямого эфира BBC процитировала эти разъяснения, полностью изменив их смысл (она сказала, что ЦАХАЛ во время проведения операции в Аль-Шифа якобы "целился в медперсонал и в тех, кто говорил на арабском"), британская редакция BBC вынуждена была приносить официальные извинения.

2 января 2024 года Израиль заявил, что готов ответить в Международном суде ООН в Гааге на обвинения ЮАР в якобы применении геноцида во время войны с ХАМАС в секторе Газа.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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