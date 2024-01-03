Разведка США: ХАМАС действительно устроил командный пункт в крупнейшей больнице Газы
Разведслужбы США подтвердили, что террористы группировок ХАМАС и Исламский джихад использовали больницу Аль-Шифа в Газе как командный пункт и склад оружия. Об этом пишет The News York Times со ссылкой на данные рассекреченного доклада разведки.
Итоговый отчет американской разведки, который был направлен членам Конгресса, подтверждает обоснованность действий Израиля на территории больницы Аль-Шифа в секторе Газа.
Чиновник США, знакомый с содержанием доклада, сообщил изданию, что террористы ХАМАС и Исламского джихада в подземных бункерах под госпиталем Аль-Шифа не только устроили командный пункт и склад оружия, но и держали там заложников.
Согласно разведданным, перед переходом Аль-Шифа под контроль Сил обороны Израиля, террористы покинули расположенные под больницей бункеры, предварительно уничтожив документы и оборудование.
Операция ЦАХАЛ по зачистке крупнейшего в Газе госпиталя Аль-Шифа от террористов вызвала волну критики международных организаций. Они обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны, согласно которым больницы не должны становиться местом боевых действий.
Израиль настаивал, что Аль-Шифа использовалась террористами как командный пункт и что в состав сил ЦАХАЛ, направленных в больницу, входили медицинские бригады и люди, владеющие арабским языком, которые "прошли специальную подготовку для действий в такой сложной и деликатной обстановке, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам".
После того, как ведущая прямого эфира BBC процитировала эти разъяснения, полностью изменив их смысл (она сказала, что ЦАХАЛ во время проведения операции в Аль-Шифа якобы "целился в медперсонал и в тех, кто говорил на арабском"), британская редакция BBC вынуждена была приносить официальные извинения.
2 января 2024 года Израиль заявил, что готов ответить в Международном суде ООН в Гааге на обвинения ЮАР в якобы применении геноцида во время войны с ХАМАС в секторе Газа.
- 7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
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