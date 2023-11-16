BBC извинилась за то, что ее диктор оклеветал Израиль в прямом эфире

Британская редакция BBC принесла официальные извинения после того, как ее ведущая заявила, что ЦАХАЛ во время проведения операции в госпитале "Аль-Шифа" якобы "целился в медперсонал и в тех, кто говорил на арабском".

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Ведущая новостей BBC в эфире дважды повторила, что военнослужащие Сил обороны Израиля в госпитале "Аль-Шифа" якобы "нападают на медицинские бригады и говорящих на арабском языке", сославшись на сообщение Reuters.

На самом деле в сообщении Reuters было процитировано сообщение ЦАХАЛ, что израильских военных во время зачистки от террористов ХАМАС госпиталя в секторе Газа сопровождали медицинские бригады, специально подготовленные для обеспечения безопасности пациентов и персонала больницы, и что в операции принимали участие солдаты, которые владеют арабским языком.

Совет представителей евреев Британии заявил, что информационная служба BBC проявила "в лучшем случае поразительное отсутствие осторожности при освещении крайне чувствительных ситуаций" и что такая ошибка "может вызвать эффект домино во всем мире, в том числе в Великобритании, где после 7 октября число антисемитских нападений выросло на 500%".

После критики BBC принесла извинения за ошибку в эфире.

BBC just apologized:



"We said that medical teams and Arab speakers were being targeted. This was incorrect. We should have said IDF forces included medical teams and Arabic for this operation. We apologise for this error." pic.twitter.com/Z4OIfEljBu — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 15, 2023

"Мы неверно и искаженно процитировали сообщение Reuters... Мы приносим извинения за ошибку, которая не соответствует нашим обычным редакционным стандартам. Правильная версия событий была передана через несколько минут", — заявили в BBC.

Ранее в Израиле обвиняли BBC в распространении со ссылками на ХАМАС ложной информации о якобы бомбардировке Израилем больницы "Аль-Ахли" с тысячами жертв. Позже было установлено, что на территории больницы упала ракета террористов Исламского джихада, а жертв было на порядок меньше.

Также BBC, как и многие другие мировые новостные агентства, отказывается называть ХАМАС террористической организацией.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет обвинил журналистов BBC в предвзятости при освещении войны с террористами ХАМАС.

Перед проведением зачистки в госпитале "Аль-Шифа" ЦАХАЛ заявил, что целью "точной и целенаправленной операции" на территории медучреждения является командный центр ХАМАС, который размещен под больницей.

Информацию, что террористы ХАМАС используют госпиталь как прикрытие для своего командного центра, подтвердили в разведслужбах США.

12 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что две главные задачи, которые решает военная операция в секторе Газа, – уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

На сегодняшний день ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

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