BBC извинилась за то, что ее диктор оклеветал Израиль в прямом эфире

Британская редакция BBC принесла официальные извинения после того, как ее ведущая заявила, что ЦАХАЛ во время проведения операции в госпитале "Аль-Шифа" якобы "целился в медперсонал и в тех, кто говорил на арабском".

Ведущая новостей BBC в эфире дважды повторила, что военнослужащие Сил обороны Израиля в госпитале "Аль-Шифа" якобы "нападают на медицинские бригады и говорящих на арабском языке", сославшись на сообщение Reuters.

На самом деле в сообщении Reuters было процитировано сообщение ЦАХАЛ, что израильских военных во время зачистки от террористов ХАМАС госпиталя в секторе Газа сопровождали медицинские бригады, специально подготовленные для обеспечения безопасности пациентов и персонала больницы, и что в операции принимали участие солдаты, которые владеют арабским языком.

Совет представителей евреев Британии заявил, что информационная служба BBC проявила "в лучшем случае поразительное отсутствие осторожности при освещении крайне чувствительных ситуаций" и что такая ошибка "может вызвать эффект домино во всем мире, в том числе в Великобритании, где после 7 октября число антисемитских нападений выросло на 500%".

После критики BBC принесла извинения за ошибку в эфире.

BBC just apologized:



"We said that medical teams and Arab speakers were being targeted. This was incorrect. We should have said IDF forces included medical teams and Arabic for this operation. We apologise for this error." pic.twitter.com/Z4OIfEljBu