BBC перепросила за те, що її диктор обмовив Ізраїль у прямому ефірі

Британська редакція BBC вибачилася після того, як її ведуча заявила, що ЦАХАЛ під час проведення операції в госпіталі "Аль-Шифа" нібито "цілився в медперсонал і в тих, хто говорив арабською".

Ведуча новин BBC в ефірі двічі повторила, що військовослужбовці Сил оборони Ізраїлю в шпиталі "Аль-Шифа" нібито "нападають на медичні бригади та тих, хто розмовляє арабською мовою", пославшись на повідомлення Reuters.

Насправді в повідомленні Reuters було процитовано повідомлення ЦАХАЛ, що ізраїльських військових під час зачищення від терористів ХАМАС госпіталю в секторі Гази супроводжували медичні бригади, спеціально підготовлені для забезпечення безпеки пацієнтів та персоналу лікарні, і що в операції брали участь солдати, які володіють арабською мовою.

Рада представників євреїв Британії заявила, що інформаційна служба BBC виявила "в кращому випадку разючу відсутність обережності під час висвітлення вкрай чутливих ситуацій" і що така помилка "може викликати ефект доміно у всьому світі, зокрема у Великій Британії, де після 7 жовтня число антисемітських нападів зросло на 500%".

Після критики ВВС перепросила за помилку в ефірі.

BBC just apologized:



"We said that medical teams and Arab speakers were being targeted. This was incorrect. We should have said IDF forces included medical teams and Arabic for this operation. We apologise for this error." pic.twitter.com/Z4OIfEljBu