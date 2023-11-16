RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

BBC перепросила за те, що її диктор обмовив Ізраїль у прямому ефірі

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 09:04
BBC перепросила за те, що її диктор обмовив Ізраїль у прямому ефірі - Фото
Протести у Британії проти політики BBC щодо ХАМАС (Фото - EPA)

Британська редакція BBC вибачилася після того, як її ведуча заявила, що ЦАХАЛ під час проведення операції в госпіталі "Аль-Шифа" нібито "цілився в медперсонал і в тих, хто говорив арабською".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Ведуча новин BBC в ефірі двічі повторила, що військовослужбовці Сил оборони Ізраїлю в шпиталі "Аль-Шифа" нібито "нападають на медичні бригади та тих, хто розмовляє арабською мовою", пославшись на повідомлення Reuters.

Насправді в повідомленні Reuters було процитовано повідомлення ЦАХАЛ, що ізраїльських військових під час зачищення від терористів ХАМАС госпіталю в секторі Гази супроводжували медичні бригади, спеціально підготовлені для забезпечення безпеки пацієнтів та персоналу лікарні, і що в операції брали участь солдати, які володіють арабською мовою.

Рада представників євреїв Британії заявила, що інформаційна служба BBC виявила "в кращому випадку разючу відсутність обережності під час висвітлення вкрай чутливих ситуацій" і що така помилка "може викликати ефект доміно у всьому світі, зокрема у Великій Британії, де після 7 жовтня число антисемітських нападів зросло на 500%".

Після критики ВВС перепросила за помилку в ефірі.

"Ми неправильно і спотворено процитували повідомлення Reuters... Ми перепрошуємо за помилку, яка не відповідає нашим звичайним редакційним стандартам. Правильна версія подій була передана за кілька хвилин", — заявили в BBC.

Раніше в Ізраїлі звинувачували ВВС у поширенні з посиланнями на ХАМАС помилкової інформації про нібито бомбардування Ізраїлем лікарні "Аль-Ахлі" з тисячами жертв. Пізніше було встановлено, що на території лікарні впала ракета терористів Ісламського джихаду, а жертв було набагато менше.

Також BBC, як і багато інших світових новинних агентств, відмовляється називати ХАМАС терористичною організацією.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет звинуватив журналістів ВВС в упередженості під час висвітлення війни з терористами ХАМАС.

Перед проведенням зачищення у шпиталі "Аль-Шифа" ЦАХАЛ заявив, що метою "точної та цілеспрямованої операції" на території медзакладу є командний центр ХАМАС, який розміщений під лікарнею.

Інформацію, що терористи ХАМАС використовують шпиталь як прикриття для свого командного центру, підтвердили у розвідслужбах США.

12 листопада прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що два головні завдання, які вирішує військова операція в секторі Гази, – знищення ХАМАС та звільнення заручників.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти продовжується.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше як 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.  Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • 28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
  • 5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

Читайте також: ХАМАС втратив контроль над Газою – Міноборони Ізраїлю

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІзраїльблизький східХАМАСBBC

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 