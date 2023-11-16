BBC перепросила за те, що її диктор обмовив Ізраїль у прямому ефірі

Британська редакція BBC вибачилася після того, як її ведуча заявила, що ЦАХАЛ під час проведення операції в госпіталі "Аль-Шифа" нібито "цілився в медперсонал і в тих, хто говорив арабською".

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Ведуча новин BBC в ефірі двічі повторила, що військовослужбовці Сил оборони Ізраїлю в шпиталі "Аль-Шифа" нібито "нападають на медичні бригади та тих, хто розмовляє арабською мовою", пославшись на повідомлення Reuters.

Насправді в повідомленні Reuters було процитовано повідомлення ЦАХАЛ, що ізраїльських військових під час зачищення від терористів ХАМАС госпіталю в секторі Гази супроводжували медичні бригади, спеціально підготовлені для забезпечення безпеки пацієнтів та персоналу лікарні, і що в операції брали участь солдати, які володіють арабською мовою.

Рада представників євреїв Британії заявила, що інформаційна служба BBC виявила "в кращому випадку разючу відсутність обережності під час висвітлення вкрай чутливих ситуацій" і що така помилка "може викликати ефект доміно у всьому світі, зокрема у Великій Британії, де після 7 жовтня число антисемітських нападів зросло на 500%".

Після критики ВВС перепросила за помилку в ефірі.

BBC just apologized:



"We said that medical teams and Arab speakers were being targeted. This was incorrect. We should have said IDF forces included medical teams and Arabic for this operation. We apologise for this error." pic.twitter.com/Z4OIfEljBu — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 15, 2023

"Ми неправильно і спотворено процитували повідомлення Reuters... Ми перепрошуємо за помилку, яка не відповідає нашим звичайним редакційним стандартам. Правильна версія подій була передана за кілька хвилин", — заявили в BBC.

Раніше в Ізраїлі звинувачували ВВС у поширенні з посиланнями на ХАМАС помилкової інформації про нібито бомбардування Ізраїлем лікарні "Аль-Ахлі" з тисячами жертв. Пізніше було встановлено, що на території лікарні впала ракета терористів Ісламського джихаду, а жертв було набагато менше.

Також BBC, як і багато інших світових новинних агентств, відмовляється називати ХАМАС терористичною організацією.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет звинуватив журналістів ВВС в упередженості під час висвітлення війни з терористами ХАМАС.

Перед проведенням зачищення у шпиталі "Аль-Шифа" ЦАХАЛ заявив, що метою "точної та цілеспрямованої операції" на території медзакладу є командний центр ХАМАС, який розміщений під лікарнею.

Інформацію, що терористи ХАМАС використовують шпиталь як прикриття для свого командного центру, підтвердили у розвідслужбах США.

12 листопада прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що два головні завдання, які вирішує військова операція в секторі Гази, – знищення ХАМАС та звільнення заручників.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти продовжується.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше як 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

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